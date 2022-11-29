Путин разрешил продать иностранный «РН Банк» «АвтоВАЗу»

Сейчас сделки по продажам дочек иностранных банков в России требуют особого согласования, продажа «РН Банка» — одно из единичных исключений.

Президент России Владимир Путин разрешил государственному «АвтоВАЗу» приобрести 100% акций «РН Банка», принадлежащих компании BARN B.V. Об этом говорится в распоряжении президента, размещенном на официальном портале правовой информации. О сумме сделки пока неизвестно.

«РН Банк» был совместным финучреждением автопроизводителей Renault и Nissan Motor, у которых было по 30% акций, еще 40% принадлежало банку «Юникредит» (дочка международной группы UniCredit). Он был создан в 2013 г.

«РН Банк» занимается финансированию дилеров, выдает розничные кредиты на покупку автомобилей брендов Renault и Nissan, развивает страховые продукты (КАСКО, страхование жизни, продленная гарантия). Его активы по состоянию на февраль 2022 г. составляли 124,5 млрд руб., что делало банк крупнейшим среди кэптивных банков автопроизводителей в России.

Такое разрешение на продажу банка потребовалось из-за указа президента № 520 от 5 августа 2022 г., согласно которому вводится запрет на прямые или косвенные сделки с акциями (долями), а также правами и обязанностями в отношении российских организаций, принадлежащими иностранным лицам, связанным с «недружественными» государствами. Запрет направлен на ограничение выхода иностранных инвесторов из стратегических инвестиционных проектов в России. В то же время указ допускает возможность индивидуального согласования сделок.

После февраля 2022 г. многие иностранные компании объявили о решении покинуть российский рынок и начали процедуры выхода из своих активов. Однако из-за указа № 520 крупные иностранные банки, такие как «Райффайзенбанк» и «Юникредит» не могут продать свои дочерние российские банки без согласования президента России.

Ранее в собственность государства перешли другие активы группы Renault-Nissan в России. 68% акций «АвтоВАЗа» перешли ФГУП НАМИ, которое выкупило также собственность Nissan в стране, в том числе петербургский завод. Московский завод Renault отошел правительству Москвы, на нем начали выпускать автомобили под возрожденным брендом «Москвич» — фактически это машины китайской марки JAС.

Активы Renault в России переходят Минпромторгу. На заводе вновь начнут выпускать «Москвич»

В мае компания Renault передала российские активы в госсобственность: 68% акций АвтоВАЗа были переданы подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а московский завод группы перешел к столичному правительству. 24 ноября ФГУП НАМИ выкупил все активы Nissan в России, в том числе предприятие в Петербурге.