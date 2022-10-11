Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.10
62,31
60,80
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Активы и разработки Nissan в России будут переданы «АвтоВАЗу»

Активы и разработки Nissan в России будут переданы «АвтоВАЗу»
Иллюстрация: cms.nissan-szr.ru

Исполнительный комитет Nissan уже одобрил продажу своих активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» правительству Российской Федерации с последующей передачей местному автоконцерну.

#АВТОРЫНОК#ИСХОД#НОВОСТИ

Активы Nissan в России будут переданы «за символическую стоимость» государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Отмечается, что, в соответствии с условиями сделки, НАМИ получит абсолютно все активы компании, в том числе производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге. Кроме того, представители подведомственной организации получат центр продаж и маркетинга в Москве, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров:

В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. «Автоваз» будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти.

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сохраняет за собой возможность обратного выкупа своей доли. Сделать это можно будет на протяжении шести лет. Обслуживание автомобилей Nissan и поставка запчастей будут переданы в ведомство «АвтоВАЗ». Таким образом, активы Nissan перейдут в собственность государства на тех же условиях, что и российские активы французской группы Renault. В самой Nissan сообщили, что продали активы за €1 ($0,97), оценив потери от ухода из России в $687 млн.

Президент Nissan Макото Учида, чьи слова также приводятся в релизе министерства, поблагодарил российских коллег, отметив, что сейчас автоконцерн не может возобновить работу предприятий, «поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников».

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Крымском мосту произошел взрыв, движение всех видов транспорта остановленоНа Крымском мосту произошел взрыв, движение всех видов транспорта остановлено
  • «Движение в сторону мобилизационной экономики — это путь к экономическому коллапсу»«Движение в сторону мобилизационной экономики — это путь к экономическому коллапсу»
  • Кофейня с блюдами молдавской кухни и ресторан с редким вином открывают на ПлотинкеКофейня с блюдами молдавской кухни и ресторан с редким вином открывают на Плотинке
  • Ракетные удары в центре Киева: российские военные ударили по всем крупным городам УкраиныРакетные удары в центре Киева: российские военные ударили по всем крупным городам Украины
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.