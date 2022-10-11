Активы и разработки Nissan в России будут переданы «АвтоВАЗу»

Исполнительный комитет Nissan уже одобрил продажу своих активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» правительству Российской Федерации с последующей передачей местному автоконцерну.

Активы Nissan в России будут переданы «за символическую стоимость» государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Отмечается, что, в соответствии с условиями сделки, НАМИ получит абсолютно все активы компании, в том числе производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге. Кроме того, представители подведомственной организации получат центр продаж и маркетинга в Москве, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров:

В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. «Автоваз» будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти.

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сохраняет за собой возможность обратного выкупа своей доли. Сделать это можно будет на протяжении шести лет. Обслуживание автомобилей Nissan и поставка запчастей будут переданы в ведомство «АвтоВАЗ». Таким образом, активы Nissan перейдут в собственность государства на тех же условиях, что и российские активы французской группы Renault. В самой Nissan сообщили, что продали активы за €1 ($0,97), оценив потери от ухода из России в $687 млн.

Президент Nissan Макото Учида, чьи слова также приводятся в релизе министерства, поблагодарил российских коллег, отметив, что сейчас автоконцерн не может возобновить работу предприятий, «поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников».