Эдуард Россель: «Столицу России надо перенести даже не в Екатеринбург, а в Новосибирск»

На встрече со студентами Уральского института управления первый губернатор Свердловской области и экс-сенатор СовФеда высказался по поводу внешнеполитических угроз и мер реагирования на них.

17 января Эдуард Россель встретился со студентами Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В ходе мероприятия, продлившегося более трех часов, политик ответил на вопросы слушателей.

На вопрос, «как вы смотрите на идею переноса столицы РФ в Екатеринбург?», экс-губернатор Свердловской области отреагировал: «Не дай Бог». Но в целом идею переноса центра принятия решений из Москвы в провинцию поддержал, сославшись на внешнеполитические угрозы:

Владимир Владимирович совершенно прав в том, что сейчас речь идет о существовании Российской Федерации. И мы должны его всячески поддерживать [в проведении СВО]. Потому что, во-первых, через три дня планировалось нападение на Россию. И, во-вторых, Украина вошла бы в НАТО, и [военные] базы стояли бы на границе с Ростовской областью. Атомная ракета летит до Москвы пять минут (вы глаза не протрете), до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту.

Эдуард Россель отметил, что еще Черчилль убеждал Рузвельта «отбомбить» Москву и Санкт-Петербург и «разделаться» с Россией раз и навсегда. Однако Рузвельт не дал согласия.

Сейчас это [угроза атаки] становится реальностью, и, конечно, столицу надо менять. Где? Думаю, больше [подойдет] Новосибирск. Он дальше, поэтому можно успеть принять меры. Но менять надо безусловно, — подчеркнул политик.

Напомним, Эдуард Россель покинул Совет Федерации осенью 2022 г. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил ему стать своим советником. Сейчас Свердловскую область в СовФеде представляет экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.