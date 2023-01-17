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Земли PNK Group и PRINZIP станут предметом судебного разбирательства

Земли PNK Group и PRINZIP станут предметом судебного разбирательства
Иллюстрация: ru.freepik.com

Сначала кредиторы потребовали банкротства «Амос-Групп», продававшей сельхозземли. Потом прокуратура Свердловской области заявила о намерении добиться признания сделок компании недействительными.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Компания «Амос-Групп» (связана с предпринимателями Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым) на протяжении ряда лет продавала сельхозземли, полученные через цепочку компаний от ГУП ОПХ «Исток». Проверки прокуратуры и Росимущества показали, что участки приобретались незаконно. В 2022 г. их реализация была остановлена. Кредиторы потребовали банкротства «Амос-Групп».

В ходе процедуры банкротства заключенные ранее сделки могут быть расторгнуты. По данным юридической фирмы INTELLECT, самые крупные сделки «Амос-Групп» связаны со структурами московской PNK Group (возводят логистический парк вблизи Сибирского тракта) и застройщиком PRINZIP. Последний собирается построить на участке микрорайон и уже продает там жилье.

В свою очередь прокуратура Свердловской области сообщила, что намерена добиться признания сделок «Амос-Групп» недействительными.

Прокуратура оспаривает сделки по приобретению земельных участков ООО «АМОС-Групп» в исковом производстве (дело № А60-54523/2022), поскольку дело о банкротстве ООО «АМОС-Групп» (дело № А60-64022/2022) 17 января 2023 г. прекращено. Очевидно, должник добровольно погасил требования заявителя. Это несколько усложняет для истца процесс оспаривания, поскольку в банкротстве оспаривать сделки должника проще из-за «повышенного стандарта доказывания», в деле о банкротстве суд проверяет в том числе экономические мотивы действий и решений должника, эквивалентность полученного исполнения. Последнее имеет значение с учетом информации о том, что ГУП ОПХ «Исток» (продавцу) оплата за земельные участки не производилась. Так как сделки оспариваются не в банкротстве, перспективу этого спора оценить сложно, в том числе, с учетом того, что ответчики уже заявили о пропуске истцом срока исковой давности, — комментирует старший партнер INTELLECT Роман Речкин.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. федеральная компания PNK Group должна построить в районе ЕКАД большой распределительный центр для Fix Price. Он будет обслуживать два региона — Уральский и Сибирский федеральные округа, а также рынок Казахстана.

Автор: Виктория Говорковская
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