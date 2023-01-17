Свердловский завод «Русский Хром 1915» купит федеральный холдинг

Завод, выпускающий хромовые соли для металлургических и химических производств, входит в MidUral Group Сергея Гильварга. За последний год предприятию были предъявлены иски на сотни миллионов рублей.

Крупнейший в России холдинг по производству строительной и не строительной химии «Полипласт» покупает первоуральский завод «Русский Хром 1915», сообщает РБК Екатеринбург.

В группу «Полипласт» входит шесть химических заводов. Один из них расположен в Первоуральске, по соседству с заводом «Русский Хром 1915» и на его бывшей территории. Владелец «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов выкупил ее в конце 90-х.

Причина, по которой собственник «Русского Хрома 1915» Сергей Гильварг избавляется от актива, не ясна. Однако у завода долги: за последние 12 месяцев ему предъявили 64 иска на общую сумму в 386 млн руб.

Выручка «Русского Хрома 1915» в 2021 г. составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. Годовая выручка подразделения «Полипласт-УралСиб» в 2021 г. — 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 504,3 млн руб.

Ранее DК.RU сообщил, что в 2023 г. в Алапаевске начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Здесь появится 1,2 тыс. рабочих мест. Инвестор — компания «Формат-ЕК», объем инвестиций на первом этапе — 20 млрд руб. Для Алапаевска новое предприятие должно стать градообразующим.

Читайте также на DК.RU:

Машиностроение — драйвер, а лесопереработка сильно просела: у кого есть шансы в 2023 г.?