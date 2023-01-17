Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.01
68,28
73,82
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловский завод «Русский Хром 1915» купит федеральный холдинг

Свердловский завод «Русский Хром 1915» купит федеральный холдинг
Иллюстрация: страница завода «Русский Хром 1915» в ВК

Завод, выпускающий хромовые соли для металлургических и химических производств, входит в MidUral Group Сергея Гильварга. За последний год предприятию были предъявлены иски на сотни миллионов рублей.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Крупнейший в России холдинг по производству строительной и не строительной химии «Полипласт» покупает первоуральский завод «Русский Хром 1915», сообщает РБК Екатеринбург.

В группу «Полипласт» входит шесть химических заводов. Один из них расположен в Первоуральске, по соседству с заводом «Русский Хром 1915» и на его бывшей территории. Владелец «Полипласта» Ильсур Шамсутдинов выкупил ее в конце 90-х.

Причина, по которой собственник «Русского Хрома 1915» Сергей Гильварг избавляется от актива, не ясна. Однако у завода долги: за последние 12 месяцев ему предъявили 64 иска на общую сумму в 386 млн руб. 

Выручка «Русского Хрома 1915» в 2021 г. составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. Годовая выручка подразделения «Полипласт-УралСиб» в 2021 г. — 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 504,3 млн руб.

Ранее DК.RU сообщил, что в 2023 г. в Алапаевске начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Здесь появится 1,2 тыс. рабочих мест. Инвестор — компания «Формат-ЕК», объем инвестиций на первом этапе — 20 млрд руб. Для Алапаевска новое предприятие должно стать градообразующим.

Читайте также на DК.RU:

Машиностроение — драйвер, а лесопереработка сильно просела: у кого есть шансы в 2023 г.?

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ешь на 30% меньше, живешь на 30% дольше. Как мы стареем и что может замедлить этот процессЕшь на 30% меньше, живешь на 30% дольше. Как мы стареем и что может замедлить этот процесс
  • В Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих местВ Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих мест
  • В Екатеринбурге продают бар и особняк в стиле ампир. Чтобы купить оба, нужно 100 млн руб.В Екатеринбурге продают бар и особняк в стиле ампир. Чтобы купить оба, нужно 100 млн руб.
  • Мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажек на месте НИИ на Блюхера, 26Мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажек на месте НИИ на Блюхера, 26
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.