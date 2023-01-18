«А кто страну защищать будет?»: депутаты отказали бизнесу в отсрочке по мобилизации

По решению Госдумы российские ученые, доктора наук, высококвалифицированные специалисты и представители бизнеса вряд ли смогут рассчитывать на автоматическую бронь от частичной мобилизации.

Российские ученые, кандидаты и доктора наук вряд ли смогут рассчитывать на автоматическую бронь от частичной мобилизации, сообщает Коммерсантъ. Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект КПРФ, который вводит такую льготу. Поправками предлагалось дать отсрочку от частичной мобилизации всем гражданам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук.

Помимо этого депутаты «Новых людей» предложили добавить в перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, индивидуальных предпринимателей и единственных участников ООО, у которых работают пять и более сотрудников, а также глав фермерских хозяйств, вызвав негативную реакцию у спикеров Госдумы. «Предпринимателей нужно вернуть с фронта, айтишников — из-за границы. Нужна бронь специалистам в области радиоэлектроники, инженерам и технологам всех отраслей промышленности»,— подытожил Алексей Нечаев:

Давайте вспомним, что предприниматели защищают нашу страну не только на фронте экономическом, но и на фронте реальном. По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей. Вы знаете, что у нас меньше 6 млн предпринимателей. Это 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн индивидуальных предпринимателей. Что такое 27 тыс. человек от этого количества? Это примерно полпроцента. Притом что из около 2,5 млн чиновников всех уровней, по данным депутата, мобилизовано только 1700 человек — 0,07%. Многие партии хотят привести участников СВО в политику, но депутатских мандатов на всех не хватит. Им нужно возвращаться на рабочие места, а их создают предприниматели… Стране необходимо, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах.

Вячеслав Володин увидел в выступлении лидера НЛ здравое зерно, но только в рассуждениях о чиновничестве: «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры — в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах»:

Вы сейчас говорите: крайне важно, чтобы бизнесмены имели бронь. Недавно была инициатива наших коллег из комитета по высшей школе, чтобы была бронь для кандидатов и докторов наук. А кто страну защищать будет? Рабочий, крестьянин? Нет, это долг каждого!

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко отметил, что сейчас в приоритете поддержка участников СВО. «Я не совсем понял замысел коллег из фракции НЛ, и мне понятна реакция Вячеслава Володина, который сказал, что у нас не может быть рабоче-крестьянской армии,— заявил Станислав Наумов (ЛДПР).— Главный критерий для мобилизации сформулировал президент — это наличие боевого опыта. Кроме того, на мой взгляд, тут экономика вторична, а первична социальная мобилизация. Например, я считаю, что нужно немедленно демобилизовать отцов с детьми-инвалидами. Сначала надо защитить детей, семью, а потом уже бизнес».

В заключении за подписью начальника управления Романа Колачева говорится, что такая льгота не соотносится с подходом, принятым в законодательстве РФ. Институт отсрочки в качестве оснований для ее предоставления использует исключительные обстоятельства. Таковыми он считает либо состояние здоровья гражданина, либо «наличие у него обременений социального характера (определенное количество несовершеннолетних детей, уход за членом семьи и т. п.)», либо «определенный вид деятельности».