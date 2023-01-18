Детское отделение реанимации и интенсивной терапии ДГБ №11 открыли после капремонта

В отделении детской больницы №11 Екатеринбурга, где малыши получают экстренную медицинскую помощь, благодаря Екатерининской Ассамблее провели капитальный ремонт на 16,5 млн руб.

Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в Детской городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге после капремонта, средства на который были собраны на благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи 2021 года.

Фото: пресс-служба Екатерининской Ассамблеи

В отделении в рамках ремонта полностью заменены все инженерные сети: отопление, электроснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение, система кислородоснабжения, слаботочные сети, автоматическая пожарная сигнализация. Предусмотрены дополнительные «шлюзы» для работы с инфекциями, в том числе коронавирусной. Установлены новые двери, заменено напольное покрытие, мебель, благоустроен медсестринский пост: для наблюдения за пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, на посту установлен большой монитор, на котором транслируется запись из палат в режиме реального времени.

Фото: пресс-служба Екатерининской Ассамблеи

Отделение реанимации и интенсивной терапии круглосуточного стационара — единственное в Екатеринбурге, где оказывают помощь детям с соматическими заболеваниями и кардиопатологией.

Главная заслуга врачей отделения — сотни спасенных жизней малышей. Здесь маленькие горожане получают экстренную, неотложную медицинскую помощь. Высокая квалификация докторов и медсестер, современные медицинские технологии позволяют успешно проводить интенсивную терапию даже новорожденным. Всего в прошлом году в отделении получили помощь 307 пациентов.

Фото: пресс-служба Екатерининской Ассамблеи

Мы открываем после долгожданного ремонта отделение реанимации и интенсивной терапии круглосуточного стационара. В прошлом году наша больница получила грант на 16,5 млн рублей на ремонт отделения. Денежные средства были собраны на одиннадцатом благотворительном аукционе «Екатерининской Ассамблеи 2021», — рассказала главный врач больницы Анна Соколова.

«Ремонт выполнен на профессиональном уровне. Здесь очень красиво и уютно, тут работают уникальные специалисты. Я рад, что отделение открылось, и дети будут под защитой. Хотел бы сказать слова благодарности участникам Екатерининской Ассамблеи, предпринимателям. Мы видим, что проекты-благополучатели успешно реализуются, и это вдвойне приятно. Средства доходят до адресата», — прокомментировал член попечительского совета Екатерининской Ассамблеи, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Анатолий Никифоров.

Фото: пресс-служба Екатерининской Ассамблеи

Член попечительского совета Ассамблеи, депутат Госдумы Лев Ковпак отметил, что благодаря таким проектам уровень оказания медпомощи в регионе с каждым годом повышается, и вклад Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в решение этого вопроса значителен.

СПРАВКА Уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 года по инициативе Президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За все время проведения собрано более 475 млн рублей для реализации социально значимых проектов.

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