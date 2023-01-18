СОСПП: в 2022 г. компании испытывали дефицит квалифицированных кадров

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей подвел итоги своей работы в 2022 году на пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов отметил, что в 2022 г. Союз уделял большое внимание экспертизе нормативных документов. СОСПП участвовал в анализе рисков, обсуждении с компаниями проектов документов, вырабатывал консолидированную позицию бизнеса, направлял свои заключения на федеральный и региональный уровень. В период с марта по май 2022 г. СОСПП подготовил 188 предложений, 120 из которых вынес на федеральный уровень.

Корректировка нормативно-правовой среды привела к тому, что предприятия нуждались в информационной поддержке. Поэтому СОСПП активизировал работу в качестве коммуникационной площадки между предприятиями, органами власти и экспертами.

По итогу года в Союз вступили 32 новые компании. Увеличилось на 70% количество проводимых мероприятий, на 230% — участников мероприятий. Проходили информационно-просветительские вебинары, на которых всем нуждающимся объясняли изменения. Мы проводили много круглых столов на производственных площадках, потому что компаниям было интересно, как живут их коллеги. И традиционно был высокий спрос на мероприятия по выстраиванию контактов и кооперации. Однако если раньше мы проводили такие мероприятия для малого бизнеса, который был заинтересован в поставках на крупные предприятия, то в 2022 году уже крупный бизнес попросил помочь в поиске потенциальных поставщиков, — отметил Породнов.

Также в 2022 г. компании испытывали дефицит квалифицированных кадров. Поэтому предприятия продолжали уделять большое внимание созданию для работников комфортных условий труда, работе с молодыми специалистами и профориентации. СОСПП стал одним из соорганизаторов HR-форума, развивал вместе с членом Президиума СОСПП, генеральным директором ГК «PRO» Андреем Гончаровым образовательный проект «Предпринимательские классы» — программу факультативных уроков по предпринимательству для 8-11 классов.

Кроме того, СОСПП включился в повестку Российского союза промышленников и предпринимателей для вынесения проблемных вопросов на федеральный уровень.

Ключевую роль в федеральной повестке играет Президент СОСПП Пумпянский Дмитрий Александрович. Он является сопредседателем комитета РСПП по техническому регулирования и промышленной политике. В условиях ограничения поставок ряда продукции вопросы технических регламентов, технического регулирования, стандартов крайне актуальны. В 2022 году Дмитрий Александрович возглавил в РСПП ещё одно направление — деятельность комитета по научно-образовательной и инновационной политике. Это площадка обсуждения и выработки инструментов интеграции университетов и бизнеса, инструментов формирования технологического суверенитета страны, — резюмировал Породнов.

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