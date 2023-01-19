Суд разрешил использовать изображение памятника Татищева и де Геннина всем

В 2018 г. московская компания объявила свои права на скульптуру и попыталась взыскать деньги за изображения отцов-основателей Екатеринбурга на туристических буклетах.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми отказал в иске московской компании УПРАВИС («Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства») к ООО «Риал Рашн Экспедишн» о взыскании компенсации за использование изображения памятника Татищеву и де Геннину. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщила Марина Чеботаева, которая является ответчиком по данному делу.

Радостная новость — Евгений Дедков и его команда выиграли дело против Управис.

Напомню: когда-то давно, лет 10 назад, мы решили напечатать маленький путеводитель. А как же путеводитель без памятника основателю города? … Мы сфотографировали памятник, фото разместили в путеводителе. Года через два, осенью 2018-го, раздался звонок с неизвестного номера и вкрадчивый голос сообщил, что мы нарушили авторские права и должны за это заплатить. Дело длилось и длилось, суды шли один за другим. Евгений и его «Юста Аура» не отступили после первого раунда и проигрыша. Надо сказать, что это был почти что детектив и очень помогли юристы администрации г. Екатеринбурга, — рассказала Марина Чеботаева.



Иллюстрация, из-за которой началось судебное разбирательство

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области начал рассматривать иск к екатеринбургскому издательству «Фест Хэнд» в 2018 г. Его подала Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС). Ассоциация потребовала от издательства выплатить компенсацию 20 тыс. руб. автору изваяния — московскому скульптору Петру Чусовитину за использование фотографии скульптуры в путеводителе по Свердловской области. Книга была издана в 2017 г. и входит в серию «Репейник. Цепляйся к лучшему».

В издательстве удивились двум вещам: во-первых, памятник был подарен Екатеринбургу и автор, по идее, не должен требовать отчислений, а во-вторых, лицензионный договор скульптор заключил с УПРАВИС еще три года назад, однако «вспомнили» о нем только сейчас.

Самое интересное, что в администрации города, как сообщила Марина Чеботаева, не смогли найти никаких документов, которые подтвердили бы заказ и оплату этого памятника и передачу его городу.

В случае, если бы истец выиграл суд, аналогичные иски могли бы получить десятки екатеринбургских компаний, которые используют изображения скульптуры в своей продукции. В первую очередь это касается предприятий, относящихся к сфере туриндустрии.

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