В Екатеринбурге решили определиться со зданием — визитной карточкой города

Проголосовать за один из 11 вариантов можно до начала февраля. Изображение выбранного здания, вероятно, будет активно использоваться при изготовлении промо-продукции к юбилею города.

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать локацию, которая станет визитной карточкой города. Опрос проводится на площадке «Активный Екатеринбург». Проголосовать можно за следующие объекты:

набережная Городского пруда;

памятник Татищеву и де Геннину;

Дом Севастьянова;

усадьба Расторгуевых-Харитоновых;

стела Европа-Азия;

Храм-на-Крови;

памятник воинам танкового корпуса;

башня ТЦ «Высоцкий»;

водонапорная башня на Плотинке;

зоопарк;

здание администрации Екатеринбурга.

Опрос продлится до 2 февраля, для того чтобы отдать голос за один из вариантов, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, Екатеринбург активно готовится к празднованию 300-летия города, большая часть мероприятий пройдет будущим летом. Примерный план юбилейных мероприятий уже опубликован:

Карнавалы, исторические инсталляции и гастрошоу. План празднования 300-летия города

Как ранее писал DK.RU, вскоре в городе должны начаться работы над новым залом Филармонии. Планировалось, что здание станет подарком к юбилею города, его возведением должно было заняться бюро Zaha Hadid, но всемирно известная компания отказалась от проекта после 24 февраля 2022 г.