В Екатеринбурге решили определиться со зданием — визитной карточкой города
Проголосовать за один из 11 вариантов можно до начала февраля. Изображение выбранного здания, вероятно, будет активно использоваться при изготовлении промо-продукции к юбилею города.
Жителям Екатеринбурга предложили выбрать локацию, которая станет визитной карточкой города. Опрос проводится на площадке «Активный Екатеринбург». Проголосовать можно за следующие объекты:
- набережная Городского пруда;
- памятник Татищеву и де Геннину;
- Дом Севастьянова;
- усадьба Расторгуевых-Харитоновых;
- стела Европа-Азия;
- Храм-на-Крови;
- памятник воинам танкового корпуса;
- башня ТЦ «Высоцкий»;
- водонапорная башня на Плотинке;
- зоопарк;
- здание администрации Екатеринбурга.
Опрос продлится до 2 февраля, для того чтобы отдать голос за один из вариантов, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Напомним, Екатеринбург активно готовится к празднованию 300-летия города, большая часть мероприятий пройдет будущим летом. Примерный план юбилейных мероприятий уже опубликован:
Карнавалы, исторические инсталляции и гастрошоу. План празднования 300-летия города
Как ранее писал DK.RU, вскоре в городе должны начаться работы над новым залом Филармонии. Планировалось, что здание станет подарком к юбилею города, его возведением должно было заняться бюро Zaha Hadid, но всемирно известная компания отказалась от проекта после 24 февраля 2022 г.