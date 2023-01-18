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В Екатеринбурге решили определиться со зданием — визитной карточкой города

В Екатеринбурге решили определиться со зданием — визитной карточкой города
Иллюстрация: DK.RU

Проголосовать за один из 11 вариантов можно до начала февраля. Изображение выбранного здания, вероятно, будет активно использоваться при изготовлении промо-продукции к юбилею города.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать локацию, которая станет визитной карточкой города. Опрос проводится на площадке «Активный Екатеринбург». Проголосовать можно за следующие объекты:

  • набережная Городского пруда;
  • памятник Татищеву и де Геннину;
  • Дом Севастьянова;
  • усадьба Расторгуевых-Харитоновых;
  • стела Европа-Азия;
  • Храм-на-Крови;
  • памятник воинам танкового корпуса;
  • башня ТЦ «Высоцкий»;
  • водонапорная башня на Плотинке;
  • зоопарк;
  • здание администрации Екатеринбурга.

Опрос продлится до 2 февраля, для того чтобы отдать голос за один из вариантов, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, Екатеринбург активно готовится к празднованию 300-летия города, большая часть мероприятий пройдет будущим летом. Примерный план юбилейных мероприятий уже опубликован:

Карнавалы, исторические инсталляции и гастрошоу. План празднования 300-летия города

Как ранее писал DK.RU, вскоре в городе должны начаться работы над новым залом Филармонии. Планировалось, что здание станет подарком к юбилею города, его возведением должно было заняться бюро Zaha Hadid, но всемирно известная компания отказалась от проекта после 24 февраля 2022 г.

Автор: Александра Клименко
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