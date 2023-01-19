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Суды смогут разрывать коммерческие договоры задним числом

Суды смогут разрывать коммерческие договоры задним числом
Автор фото: Sang Hyun Cho. Иллюстрация: Pixabay.com

Такая практика поможет компаниям, попавшим под санкции. Из-за этого они зачастую не могут исполнить договор вовремя, либо он становится экономически нецелесообразным.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Суды в России смогут определять дату, когда при расторжении или изменении договоров обязательства будут считаться прекращенными или изменившимися. Как пишет РБК, 16 января 2023 г. на правкомиссии по законопроектной деятельности была одобрена соответствующая поправка в ГК РФ, которую подготовил Минюст.

Сейчас, согласно нормам гражданского права, обязательства сторон считаются прекращенными или измененными, если они заключили новое соглашение. А если вопрос решается в судебном порядке, то только после того как решение суда вступило в силу. Изменение обстоятельств признает существенным в том случае, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, то вообще не заключили бы договор или заключили его на значительно иных условиях.

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Новая поправка призвана расширить возможности правовой защиты лиц и компаний, которые не исполнили или исполнили ненадлежащим образом прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств. Необходимость изменения обусловлена в том числе логистическими трудностями и санкциями, следует из пояснительной записки. 

Норма, очевидно, разрабатывается для компаний, которые попали под санкции или пострадали от их введения. Формулировка поможет тем организациям, для которых исполнение договора стало невозможным в сроки либо экономически невыгодным, говорит партнер практики коммерческих споров МЭФ LEGAL Римма Малинская.

Автор: Андрей Пермяков
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