Статья есть, но работать можешь. Дела экономической направленности могут либерализовать

Минюст предлагает дать возможность предпринимателям, проходящим фигурантами дел по экономическим преступлениям, заниматься бизнесом. Эксперты согласны, что в СИЗО чаще всего нет необходимости.

Министерство юстиции предложило разрешить обвиняемым по экономическим преступлениям продолжать заниматься бизнесом. Во внесенном в правительство законопроекте «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» предлагается либерализация производства по уголовным делам, связанным с преступлениями экономической направленности. Как пишет РБК, по просьбе Генеральной прокуратуры рассмотрение законопроекта должно состояться на неделе с 21 по 27 ноября.

Поправки Минюст подготовил в рамках исполнения президентских поручений, данных правительству по итогам прошедшего в июне XXV Петербургского международного экономического форума. Тогда Владимир Путин предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия.

В пояснительной записке сказано, что нововведения позволят расширить гарантии лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, а также исключить избыточное уголовно-правовое воздействие на бизнесменов.



С этой целью, согласно законопроекту, в ст. 99 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения) добавляется следующая формулировка: «в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого <…> в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление им предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим ему имуществом» и организацией. В законопроекте отмечено, что исключение составляет изъятое и арестованное имущество.

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Ст. 108 УПК (заключение под стражу) предполагается скорректировать следующим образом: заключить под стражу подозреваемого или обвиняемого предпринимателя возможно в случае, если он не имеет постоянного или временного места жительства на территории России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Предлагаемые поправки в УПК будут касаться подозреваемых и обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (ст. 171), незаконной банковской деятельности (ст. 172), лжепредпринимательстве (ст. 173), легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174), приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), незаконном получении кредита (ст. 176), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177), ограничении конкуренции (ст. 178), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180). Также в случае принятия законопроекта изменения коснутся тех, кто проходит по следующим статьям: нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183), злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185) — и, кроме того, по ряду статей, касающихся оборота драгоценных металлов и камней (ст. 190–192), по статьям об уклонении от выполнения обязанности по репатриации денег в иностранной валюте (ст. 193), уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194) и статьям, связанным с преступлениями в области банкротства (ст. 195–197) и налоговыми преступлениями (ст. 198 и 199).

Сейчас в законодательстве формально содержится запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений, пояснила РБК адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. По ее словам, в настоящее время заключение под стражу по экономическим преступлениям зачастую назначается для оказания давления — например, для получения признательных показаний.

В целом по экономическим преступлениям, как правило, оснований для заключения под стражу нет: нет судимостей, есть место жительства и прочее, — поясняет она. — Тем не менее суды обычно идут навстречу правоохранителям и удовлетворяют формальные ходатайства о заключении под стражу предпринимателей, а доводы защиты во внимание не принимаются. Если же изменения примут, то уже следователь должен будет доказать наличие оснований для заключения под стражу.

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