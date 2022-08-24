Сидят те, с кого было достаточно взять подписку. ФСИН признала переполненность изоляторов

В России не хватает мест в изоляторах. По мнению правозащитников, это связано с тем, что суд и следствие отправляет за решетку даже тех, кого раньше спокойно оставляли под домашним арестом.

ФСИН России заявила, что сейчас изоляторы страны заполнены на 96%. Ранее правозащитники сообщали, что в московских изоляторах серьезно превышен лимит наполнения, в одном только СИЗО-1 («Матросская тишина») находятся сотни «лишних» арестантов. «Коммерсантъ» пишет, что такая ситуация сложилась не только в Москве.

По состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержалось 114 172 человека, сообщили «Ъ» во ФСИН РФ. В общей сложности изоляторы страны рассчитаны на 118 495 человек.

Общий лимит наполнения не превышен, — подчеркнули в федеральной ФСИН. — Это число (количество арестантов на 1 августа — ред.) меньше общего лимита наполнения на 4%.

При этом в ведомстве заявили, что в мае ситуация была еще хуже, в СИЗО было на 545 человек больше. Тогда, напомним, член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева говорила, что СИЗО столицы столкнулись с «жутким перелимитом». По ее информации, в рассчитанных на 9000 человек изоляторах находилось на 2786 человек больше. Во ФСИН РФ проблему тогда признали, начальник управления исполнения приговоров и специального учета Игорь Вединяпин рассказал, что четверть российских изоляторов — 50 из 203 — переполнены. В региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае одной из причин «перелимита» называли специальную военную операцию, из-за которой часть помещений российских СИЗО и колоний отвели под граждан Украины.

Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова в конце июля проверили условия содержания в «Матросской Тишине». По словам Меркачевой, «перелимит» там достигал 43%. «Лишними» были 600 заключенных, хотя официальные цифры были меньше, так как при подсчетах во ФСИН добавляют к площади камер площадь больницы.

Люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы. Мрак, — описывала ситуацию член Совета по правам человека.

Меркачева подчеркивала, что администрация СИЗО «не спорит» о проблеме «перелимита» и «обещает» расселить самые «тяжелые» камеры. Но никто не знает, куда деть 600 «лишних» человек, многие из которых арестованы по подозрению в экономических преступлениях. Раньше проблема решалась переводом в другие регионы, теперь это стало невозможно:

Отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО. Например, москвичей соседние регионы не принимают, говорят прямо: извините, у нас своих полно, селить некуда.

Меркачева говорит, что СК «в последние месяцы все чаще выходит с ходатайствами об аресте», в том числе по делам, по которым раньше было достаточно домашнего ареста или подписки о невыезде, например, экономические преступления и мелкие кражи.

Хотя сейчас все в такой ситуации, что из страны и не выехать никуда. И значит, человека можно точно оставить под подпиской, а не помещать в СИЗО. Но сажают всех. Вероятно, следователи не хотят работать — или у них существует какая-то норма «арестной» отчетности, — подчеркивает правозащитница.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин говорит, что «перелимит» СИЗО Петербурга и Ленобласти наблюдается с прошлого года: «Суды продолжают избыточно и необоснованно применять заключение под стражу в качестве основной меры пресечения. Несмотря на позицию Верховного суда, обязывающего судей оценивать возможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения».

СИЗО, говорит Добрынин, не может отказать в принятии новых заключенных своего региона, даже если селить из физически некуда. Выход у руководства изоляторов один — «уплотнять» камеры.

В ОНК Санкт-Петербурга заявили, что сейчас проблемы переполненности нет, ее «решили», открыв «Кресты-2». Всего в городе расположены шесть СИЗО общей наполняемостью 7,1 тыс. человек.

Хроническую перегрузку СИЗО признает региональное управление ФСИН Ставрополья (сейчас превышение минимум на 700 человек), управление ФСИН Краснодарского края говорит, что им «принимаются меры по недопущению переполненности СИЗО», подчеркивая, что все арестанты «обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями». В ОНК Крыма «Ъ» рассказали, что «свободных мест в изоляторах нет и не было с мая».

Правозащитники Иркутской области говорят, что проблеме уже не первый год, и для ее решения практически ничего не делается. Представитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков обращает внимание на «арестный уклон» следствия по экономическим и «мелким» уголовным делам.

Замначальника ГУФСИН по Алтайскому краю Олег Тишечко сообщил, что в регионе есть три СИЗО с лимитом 3599 человек, сейчас там содержатся 3353 человек. В Бурятии, Дагестане и Владивостоке руководство СИЗО заявляет, что изоляторы укладываются в действующие лимиты.

Напомним, ранее DK.RU писал об очередном громкой аресте в России. Задержан экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ, политик сообщил, что следствие будет проходить в Москве.

Читайте также: Ректор «Шанинки» сознался в хищениях и дал показания на других фигурантов дела