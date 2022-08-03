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Ректор «Шанинки» сознался в хищениях и дал показания на других фигурантов дела

Ректор «Шанинки» сознался в хищениях и дал показания на других фигурантов дела
Иллюстрация: YouTube

В обмен на сотрудничество со следствием Сергея Зуева перевели под домашний арест из СИЗО, где он находился с осени 2021 г. В тюрьме Зуев испытывал проблемы со здоровьем.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, так называемой «Шанинки», признал вину в особо крупном мошенничестве и возместил ущерб пострадавшим, сообщает The Bell со ссылкой на следователя по делу ректора. По его словам, ректор «Шанинки» также «дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно». Адвокат Зуева отметил, что его подзащитный не признавался в присвоении денег.

Напомним, Зуев был задержан в октябре 2021 г. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения денег ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование». Его обвиняют в хищении более 50 млн руб. фонда. По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор, когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. Он фиктивно трудоустроил 12 сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института. Помимо Зуева и ректора РАНХиГС Владимира Мау фигурантом дела является бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

В связи с новыми обстоятельствами суд перевел Зуева из следственного изолятора под домашний арест. Также стало известно, что ректора РАНХиГС Владимира Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Автор: Андрей Широков
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