От крыла самолета до скамейки: как авиатехнологии пришли в парки и ЖК Екатеринбурга

Продукция Moony.Rocks знакома каждому жителю Екатеринбурга — по визитам в Ельцин Центр и прогулкам по городу. История маленькой компании, участвующей в изменении облика столицы Урала, — на DK.RU.

Несколько лет назад в общественных пространствах Екатеринбурга — Ельцин Центре, на набережной Исети, вокруг Центрального стадиона — начали появляться стильные пуфы, вазоны и другие малые архитектурные формы (МАФы) из непривычных материалов — стеклокомпозита и фибробетона. Выглядящие как арт-объекты, но абсолютно функциональные, они контрастируют с «классикой» — деревянными скамейками на кованых ножках, коваными урнами и фонарями. В каком-то смысле вместе с ними и отчасти благодаря им городское благоустройство сделало шаг в XXI век.

Проектирует и изготавливает современные МАФы компания «Moony.Rocks. Решения для городской среды». Она была основана в 2016 г. при поддержке руководителя архитектурного бюро Archinform, экс-главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева.

Директор Moony.Rocks Алексей Котомцев рассказал, какие эстетические и функциональные возможности дают стеклокомпозит и фибробетон, что сегодня представляет собой компания, и как повлияли на ее бизнес события 2022 года.

справка Алексей Котомцев — выпускник УрФУ («Эффективное управление компанией MBA»), УрГЭУ («Юриспруденция») и РАНХиГС («Система государственного и муниципального управления»). С 2014 по 2020 гг. работал на разных должностях в Администрации Екатеринбурга. Автор стратегического проекта «Екатеринбург-международный конгрессный центр», соавтор стратегического проекта «Екатеринбург туристический». С 2021 г. директор компании «Moony.Rocks. Решения для городской среды».

Производство малых архитектурных форм — специфическая и довольно узкая ниша. Кому принадлежала идея создания такого производства? Почему были выбраны стеклокомпозит и фибробетон?

— Идея принадлежала Тимуру Абдуллаеву и его партнерам. Думаю, он как архитектор, работающий с общественными пространствами, был заинтересован в расширении возможностей их оформления. На Урале есть компании, специализирующиеся на изготовлении малых архитектурных форм из традиционных материалов — дерева и металла. Изделия же из стеклокомпозита и фибробетона раньше можно было заказать только в Москве и Санкт-Петербурге.

Чем хороши эти материалы? В первую очередь они дизайнерские, поскольку позволяют изготавливать объекты любых форм, при этом они прочные и относительно легкие. Представьте шар диаметром в метр: отлитый в бетоне будет весить 1000 кг, а выполненный из фибробетона с толщиной стенки в 3 см. — всего 100 кг. Изделия с небольшим весом удобнее монтировать, кроме того, заказчикам не надо усиливать под них конструкции — колонны и перекрытия — к примеру, если речь идет о благоустройстве паркингов. Цветовое решение может быть любым — мы используем таблицу RAL, а размер изделий ограничен только параметрами транспортной доставки. Добавим к этому различные варианты подсветок и возможность интегрировать в объект беспроводную зарядку или систему подогрева.

В целом, направление МАФов из композитов очень перспективное. В Екатеринбурге нашлись инвесторы, которые взялись за него и в 2016 г. запустили первый цех Moony.Rocks в Горном Щите.

Сколько производственных площадок у вас сегодня и где они находится?

— У компании много субподрядных исполнителей. Наши мощности — это две площадки с цехами стеклофибробетона и стеклокомпозита на каждой. В Екатеринбурге база находится на территории ЗИКа, в Нижнем Тагиле — Уралтрансмаша. Большинство процессов автоматизировано, надзор осуществляют операторы смены. В 2016 г. все производство компании размещалось на 500 кв. м, сейчас — на 3,5 тыс. кв. м.

Мы плотно взаимодействуем с представителями научного сообщества, например с Институтом химии твердого тела Уро РАН и с кафедрой Высокомолекулярных соединений УрФУ: обсуждаем с исследователями составы изделий, возможности их использования в разных условиях, а также приносим образцы для тестирования. Это помогает в поиске новых решений и закладывает фундамент для развития компании.

Где Moony.Rocks закупает сырье для производства — в России или за рубежом? Пришлось ли вам что-то импортозамещать после начала СВО?

— До 2022 г. мы закупали за границей порядка 50% комплектующих. В марте из-за снижения курса рубля мы столкнулись с серьезным ростом цен, еще возник риск увеличения сроков поставок. Чтобы выдержать обязательства перед заказчиками, мы решили искать партнеров внутри России. За два месяца проехали всю страну, посетили предприятия, которые нас интересовали — в итоге нашли все необходимое для производства.

Потом проделали огромную работу по тестированию опытных образцов при низких и высоких температурах, под воздействием агрессивных веществ и пр. К моменту, когда на складах закончились запасы европейской химии, составы на основе отечественного сырья были готовы, и мы были полностью удовлетворены их качеством.

Почему раньше не искали сырье в России?

— Сложно сказать. Наверное, потому что контакты с европейскими компаниями были налажены, и мы не видели смысла в поисках и экспериментах.

Кстати, благодаря переходу на отечественное сырье нам удалось снизить себестоимость производства на 10%, ведь транспортное плечо стало короче, а посредники «отпали».

Сейчас мы покупаем практически все необходимое у партнеров из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Подмосковья, Екатеринбурга. Пока используем японский стеклоровинг (очень дорогой с учетом доставки), но недавно нашли достойную замену и ему. Надеемся, что завод «АТОМ Цемент» начнет выпускать белый цемент, тогда мы сможем отказаться от турецкого и еще снизить цены для заказчиков.

Ваши основные заказчики — частные лица или компании?

— В первую очередь, это крупные застройщики — Forum Group, «Атомстройкомплекс», «Брусника», Prinzip, «Стройтэк» и др. Они используют нашу продукцию в благоустройстве жилых комплексов и общественных пространств, с которыми работают. Мы сотрудничаем с муниципальными и региональными ветвями власти.

Сейчас близится к завершению строительство Дворца водных видов спорта. На прилегающей к нему территории и участках вокруг кампусов для студентов будут установлены наши МАФы — всего более 500 изделий. Участие компании в этом проекте согласовывалось на уровне Правительства РФ.

Что касается индивидуальных заказов, пока это «точечные» истории.

Вы работаете только внутри региона?

— Нет, по всей России. У нас достаточно широкая география заказов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Тюмень, Уфа, Сургут…

Если в рамках Екатеринбурга мы можем доставлять и монтировать изделия собственными силами, то в другие города и регионы отправляем транспортными компаниями. Это сложный и дорогой процесс. Наши изделия легкие, но габаритные, стоимость же доставки длинномерным грузовым транспортом рассчитывается из размеров: цена за груз в 30 и в 300 тонн — одинаковая. Кроме того, существует риск повреждения груза в ходе транспортировки. Недавно заказчик из Сочи получил Pebbles из стеклокомпозита с небольшой царапиной. В итоге мы отправили ему новый, а первый отдали в ближайший сочинский детский сад.

МАФы из композитов прочные? Сколько лет теоретически они могут/должны простоять?

— Расчетный срок эксплуатации изделий из композита составляет более пятидесяти лет, из стеклофибробетона — более тридцати. Поскольку технологии новые, эти данные основаны не столько на практике, сколько на научных расчетах. В них принимаются во внимание циклы замораживания и размораживания, влияние влаги, агрессивных веществ и пр.

В целом, композитные материалы прочные и хорошо ведут себя в разных температурных режимах. Замечу, что состав наших изделий, практически идентичен составу крыла самолета МС-21 (прим. ред. — первый в своем классе самолет с крылом из композитных материалов, представитель нового поколения).

Мы даем на изделия годовую гарантию (в некоторых случаях можем расширить), поскольку они эксплуатируются в открытых общественных местах. Важно, что наши МАФы ремонтируемые и реставрируемые. При установке объекта в жилом комплексе управляющая компания получает от нас ремонтные составы и паспорт с четкой инструкцией по устранению дефектов. Если с ремонтом возникнут трудности, мы отправим на место своего специалиста.

Дизайн для Moony.Rocks разрабатывает Archinform?

— У нас собственный штат дизайнеров, очень опытных и креативных, но со специалистами Archinform мы обязательно советуемся, прежде чем ввести модель в коллекцию. Эта кооперация для нас очень важна.

Что касается индивидуальных заказов, в Екатеринбурге много сильных дизайнеров и архитекторов, они приходят к нам со своими идеями, эскизами, и мы ищем способы воплотить их в жизнь.

«Шкурный» вопрос: каков годовой оборот компании?

— Это открытая информация: средний годовой оборот Moony.Rocks — около 50 млн руб. Для небольшой компании это неплохо. Почему не больше? Потому что у нас не конвейерное производство. На изготовление одного изделия уходит 3–5 дней, включая проверку качества и упаковку.

Удовлетворены ли вы финансовыми результатами 2022 года?

— Мы не «просели», хотя у меня были опасения, что это может произойти. В целом, мы заработали в 2022 году столько же, сколько в 2021-м.

В 2022 г. объемы строительства жилья оставались большими, шли масштабные госпроекты, типа Дворца водных видов спорта. Ожидаете ли вы спада строительной активности в 2023–24 гг., и что делаете, чтобы ваш бизнес не «просел»?

— В последние годы драйвером жилищного строительства была льготная ипотека, и меня несколько огорчил рост ставки и неофициальные разговоры о сворачивании программы после 2024 г. Но я оптимист, и надеюсь, что в следующие два-три года мы продолжим активно заходить в проекты девелоперов. Научная работа, которую мы проводим, поможет нам снизить стоимость изделий при сохранении качества. Поставщики сырья уже меняют условия на более выгодные для нас. В общем, компания продолжит работать с ценой, это позволит сохранить долю на рынке.

Источник фото в тексте: Moony.Rocks.

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