РЭК снизила тарифы на электроэнергию в Свердловской области

Правда, сначала она их завысила, но вмешалась ФАС. В новом проекте, опубликованном на сайте ведомства, тарифы уменьшены. Впрочем, пока эти цифры не утверждены и могут измениться.

В новом проекте постановления Региональной энергокомиссии стоимость энергии днем для домов с газовыми плитами уменьшили до прежнего значения — 5,44 руб./кВт·ч. Для домов с электроплитами и электроотопительными установками дневной тариф — 3,81 руб./кВт·ч (вместо 5,15 руб./кВт·ч в отмененном постановлении). Об этом сообщает E1.RU.

Региональная энергетическая комиссия рассматривает сниженный тариф на электроэнергию в Свердловской области по настоянию Федеральной антимонопольной службы. Проект решения о новых ценах опубликован на сайте РЭК и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Пока официально эти тарифы не утверждены и могут измениться, их должны принять до 1 февраля. Власти еще не давали официальных разъяснений о перерасчете платы за декабрь.

Напомним, что ранее ФАС заблокировала повышение тарифа на электричество для свердловчан на 35%.

Решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября 2022 года № 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей» по Свердловской области на 2023 год было принято 27 декабря на заседании ФАС.

Пользователям, которым успели насчитать суммы по новому тарифу, придется обращаться с жалобами в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖИ). Там будут обязаны назначить перерасчет.

Читайте также на DK.RU: Бесконечный рост. Тарифы на ЖКХ в России к началу января вырастут трижды.