Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.12
71,32
75,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловские энергетики собирались взвинтить цены на электричество, но вмешалась ФАС

Свердловские энергетики собирались взвинтить цены на электричество, но вмешалась ФАС
Иллюстрация: ru.freepik.com

Федеральная антимонопольная служба отменила скандальное постановление Региональной энергетической комиссии, согласно которому дневной тариф на электричество должен был вырасти на 35%.

#ЦЕНЫ#ЖКХ#НОВОСТИ

Решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября 2022 года № 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год было принято 27 декабря на заседании ФАС. Таким образом ведомство заблокировало попытку регионального оператора увеличить дневной тариф для свердловчан на 35%.

Не позднее 1 февраля 2023 года РЭК будут приняты и введены в действие новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, — сообщили в Региональной энергетической комиссии (цитата по e1.ru).

Пользователям, которым успели насчитать суммы по новому тарифу, придется обращаться с жалобами в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖИ). Там будут обязаны назначить перерасчет.

Напомним, что 1 декабря коммунальные тарифы в России были проиндексированы второй раз за год. В среднем по стране повышение составило 9%. Традиционно тарифы по коммуналке индексируют раз в год, в последний раз их поднимали 1 июля, так что до следующего лета россияне не ждали роста цен в платежках, но Минэкономразвития решило, что для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения качества жилищно-коммунального хозяйства нужно провести внеплановую индексацию. За счет нынешней индексации планируется обновить теплотрассы, водопроводы и другие объект.

Внеочередное повышение тарифов противоречит текущим нормам закона и нарушает права граждан, прокомментировал лидер фракции партии «Справедливая Россия - за правду!» Сергей Миронов:

Правительство выбрало самый неподходящий момент, чтобы содрать с граждан побольше. Это возмутительное решение увеличивает социальные риски в и так непростой обстановке. Оно противоречит закону, по которому индексация производится не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции. Обещания не повышать тарифы в следующем году на этом фоне ничего не стоят. При высокой инфляции не исключено, что вновь решат экстренно помочь сфере ЖКХ за счет граждан. Социальные права людей, как видно, волнуют чиновников меньше проблем отрасли.

Ранее DK.RU сообщил, что в Свердловской области выросла стоимость вывоза мусора. Самые высокие расценки установлены для северной зоны региона — плюс 9%; для западной — плюс 7,6%; для Екатеринбурга — 3,1%.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ЖСК «Георгиевский» вновь проиграл суд ФСБЖСК «Георгиевский» вновь проиграл суд ФСБ
  • В Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимостиВ Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимости
  • В Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его другВ Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его друг
  • Из Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человекИз Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человек
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.