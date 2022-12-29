Свердловские энергетики собирались взвинтить цены на электричество, но вмешалась ФАС

Федеральная антимонопольная служба отменила скандальное постановление Региональной энергетической комиссии, согласно которому дневной тариф на электричество должен был вырасти на 35%.

Решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября 2022 года № 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год было принято 27 декабря на заседании ФАС. Таким образом ведомство заблокировало попытку регионального оператора увеличить дневной тариф для свердловчан на 35%.

Не позднее 1 февраля 2023 года РЭК будут приняты и введены в действие новые тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, — сообщили в Региональной энергетической комиссии (цитата по e1.ru).

Пользователям, которым успели насчитать суммы по новому тарифу, придется обращаться с жалобами в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ГЖИ). Там будут обязаны назначить перерасчет.

Напомним, что 1 декабря коммунальные тарифы в России были проиндексированы второй раз за год. В среднем по стране повышение составило 9%. Традиционно тарифы по коммуналке индексируют раз в год, в последний раз их поднимали 1 июля, так что до следующего лета россияне не ждали роста цен в платежках, но Минэкономразвития решило, что для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения качества жилищно-коммунального хозяйства нужно провести внеплановую индексацию. За счет нынешней индексации планируется обновить теплотрассы, водопроводы и другие объект.

Внеочередное повышение тарифов противоречит текущим нормам закона и нарушает права граждан, прокомментировал лидер фракции партии «Справедливая Россия - за правду!» Сергей Миронов:

Правительство выбрало самый неподходящий момент, чтобы содрать с граждан побольше. Это возмутительное решение увеличивает социальные риски в и так непростой обстановке. Оно противоречит закону, по которому индексация производится не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции. Обещания не повышать тарифы в следующем году на этом фоне ничего не стоят. При высокой инфляции не исключено, что вновь решат экстренно помочь сфере ЖКХ за счет граждан. Социальные права людей, как видно, волнуют чиновников меньше проблем отрасли.

Ранее DK.RU сообщил, что в Свердловской области выросла стоимость вывоза мусора. Самые высокие расценки установлены для северной зоны региона — плюс 9%; для западной — плюс 7,6%; для Екатеринбурга — 3,1%.