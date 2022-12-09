В Свердловской области выросла стоимость вывоза мусора

РЭК утвердила новые тарифы. Самые высокие расценки установлены для северной зоны региона — плюс 9%, для западной — плюс 7,6%, для Екатеринбурга — 3,1%.

Энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора на период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2026 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте РЭК,

Самые высокие тарифы установлены для северной зоны Свердловской области, где оператор ООО «Рифей». К северной зоне относятся Нижний Тагил, Краснотурьинск, Верхотурье и другие районы области. Здесь вывоз мусора стоит 831,06 руб./кубометр, то есть плюс 9%.

Для восточных территорий, которые обслуживает МУП «Специализированная автобаза», куда входят Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит и другие города, тарифы увеличены на 3,1% и составят 627,06 руб./кубометр.

Для Западного округа — Первоуральска, Красноуфимска и других районов, получающих услуги от ТБО «Экосервис», установлен тариф в размере 621,62 руб./кубометр. Рост составил 7,6%.

Напомним, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 г. для населения по стране не должно превышать 9%. Кроме индексации тарифа на вывоз мусора, с 1 декабря 2022 г. правительство планировало повысить тарифы на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение. Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ.

Мы уже писали о том, что коммунальщики не справляются, тарифы на ЖКХ должны вырасти второй раз за год.

В то же время ежегодное повышение цен на ЖКХ было закреплено последними поправками в Конституцию РФ. В 2021 г. тарифы в результате однократного повышения цен выросли за год не более чем на 4%. Планируемое Правительством РФ внеочередное повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 г. противоречит текущим нормам закона и нарушает права граждан, считают некоторые политики.

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