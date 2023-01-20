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Оформите страховку или платите сами: поездки по России будут страховать

Оформите страховку или платите сами: поездки по России будут страховать
Иллюстрация: ria.ru

Невысокий уровень безопасности — одна из причин, по которым люди отказываются от поездок по стране. Комитет Госдумы по туризму предложит россиянам недорогую страховку емкостью до 300 тыс. руб.

#СТРАХОВАНИЕ#НОВОСТИ

Российским туристам предложат внутреннюю страховку, аналогичную той, что приобретают выезжающие за рубеж. Покрытие по нему составит 300 тыс. руб., а оформление сделают добровольным. Содержащий такие нормы законопроект разработали в Комитете Госдумы по туризму, пишет «Парламентская газета»

Невысокий уровень безопасности — одна из причин, по которым люди отказываются от поездок по России, говорится в недавнем исследовании популярного сервиса бронирования билетов. В сентябре прошлого года группа туристов на Камчатке при восхождении на Ключевской вулкан погибла, остальных пришлось эвакуировать, задействовав большое количество спасателей и техники, в том числе несколько раз поднимать вертолет. Только за три мартовских дня 2022 г. спасатели 20 раз приходили на помощь туристам в Шерегеше. А в Дагестане после схода селевых потоков летом прошлого года в горах оказались заблокированы 30 человек.

Основную помощь можно получить по полису ОМС, который есть у каждого, но более сложные случаи государственная страховка не покроет, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин:

Покупать лекарства, проходить диагностику, оплачивать переезд придется самостоятельно. Человека вытащат, спасут, но после этого могут попросить оплатить счет, или к решению проблемы подключают родственников, которые оплачивают расходы. Любые риски можно застраховать, для этого есть полис путешествующего по России, но оформляют его лишь около 5% туристов, и то лишь если они приобретают комплексный тур. Чаще страхуются туристы, предпочитающие экстремальный отдых, например, горнолыжники. Кстати, члены пострадавшей на Камчатке группы были застрахованы, их полисы в основном покрыли понесенные расходы. 

Чаще всего путешествующие россияне обращаются за медпомощью при травмах: по статистике одной из страховых компаний, это 44% от всех обращений. Еще 33% приходится на различные отравления, 11% пациентов нуждались в лечении после укуса клещей. 

Союз страховщиков считает предлагаемую в законопроекте сумму покрытия в 300 тыс. руб. достаточной для большинства случаев, рассказал председатель рабочей группы по экстремальному туризму в Госдуме Андрей Марков: «Страховые продукты для путешествующих по России есть и сейчас, но многие о них не знают, а турагентства их не предлагают, чтобы не отпугнуть людей более высокой ценой тура, — объяснил парламентарий. — На самом деле стоимость такого полиса не будет превышать двух тысяч рублей, а в большинстве случаев окажется даже меньше. Принципиальная позиция — страхование должно быть только добровольным».

При продаже тура агент, согласно предложенной инициативе, должен будет проинформировать клиента о возможности оформить страховку, а при отказе попросит его заполнить специальную форму, в которой человек распишется в том, что все риски принимает на себя, и в случае чего обязан возместить понесенные расходы на лечение или транспортировку. Проект получил предварительное одобрение правительства, вскоре его внесут в Госдуму.

Автор: Андрей Широков
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