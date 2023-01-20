Оформите страховку или платите сами: поездки по России будут страховать

Невысокий уровень безопасности — одна из причин, по которым люди отказываются от поездок по стране. Комитет Госдумы по туризму предложит россиянам недорогую страховку емкостью до 300 тыс. руб.

Российским туристам предложат внутреннюю страховку, аналогичную той, что приобретают выезжающие за рубеж. Покрытие по нему составит 300 тыс. руб., а оформление сделают добровольным. Содержащий такие нормы законопроект разработали в Комитете Госдумы по туризму, пишет «Парламентская газета».

Невысокий уровень безопасности — одна из причин, по которым люди отказываются от поездок по России, говорится в недавнем исследовании популярного сервиса бронирования билетов. В сентябре прошлого года группа туристов на Камчатке при восхождении на Ключевской вулкан погибла, остальных пришлось эвакуировать, задействовав большое количество спасателей и техники, в том числе несколько раз поднимать вертолет. Только за три мартовских дня 2022 г. спасатели 20 раз приходили на помощь туристам в Шерегеше. А в Дагестане после схода селевых потоков летом прошлого года в горах оказались заблокированы 30 человек.

Основную помощь можно получить по полису ОМС, который есть у каждого, но более сложные случаи государственная страховка не покроет, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин:

Покупать лекарства, проходить диагностику, оплачивать переезд придется самостоятельно. Человека вытащат, спасут, но после этого могут попросить оплатить счет, или к решению проблемы подключают родственников, которые оплачивают расходы. Любые риски можно застраховать, для этого есть полис путешествующего по России, но оформляют его лишь около 5% туристов, и то лишь если они приобретают комплексный тур. Чаще страхуются туристы, предпочитающие экстремальный отдых, например, горнолыжники. Кстати, члены пострадавшей на Камчатке группы были застрахованы, их полисы в основном покрыли понесенные расходы.

Чаще всего путешествующие россияне обращаются за медпомощью при травмах: по статистике одной из страховых компаний, это 44% от всех обращений. Еще 33% приходится на различные отравления, 11% пациентов нуждались в лечении после укуса клещей.

Союз страховщиков считает предлагаемую в законопроекте сумму покрытия в 300 тыс. руб. достаточной для большинства случаев, рассказал председатель рабочей группы по экстремальному туризму в Госдуме Андрей Марков: «Страховые продукты для путешествующих по России есть и сейчас, но многие о них не знают, а турагентства их не предлагают, чтобы не отпугнуть людей более высокой ценой тура, — объяснил парламентарий. — На самом деле стоимость такого полиса не будет превышать двух тысяч рублей, а в большинстве случаев окажется даже меньше. Принципиальная позиция — страхование должно быть только добровольным».

При продаже тура агент, согласно предложенной инициативе, должен будет проинформировать клиента о возможности оформить страховку, а при отказе попросит его заполнить специальную форму, в которой человек распишется в том, что все риски принимает на себя, и в случае чего обязан возместить понесенные расходы на лечение или транспортировку. Проект получил предварительное одобрение правительства, вскоре его внесут в Госдуму.