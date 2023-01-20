Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Старый соратник Владимира Путина, который, как считалось, попал в опалу после начала специальной военной операции России на Украине, стал претендентом на должность руководителя Счетной палаты.

Наиболее вероятный кандидат на пост главы Счетной палаты — Дмитрий Козак, который сейчас занимает пост замглавы администрации президента, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением кандидатур. Впрочем, по их словам, обсуждение продолжается и это решение не окончательное. Вопрос о кандидатах на пост руководителя Счетной палаты Совет Федерации может рассмотреть на следующей неделе.

Счетная палата контролирует целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Ранее ведомство возглавлял Алексей Кудрин, который покинул пост в ноябре 2022 г. ради руководящей должности в «Яндексе».

Козак является замглавы администрации президента с 2020 г., он был в том числе куратором украинского направления, Абхазии и Южной Осетии. Весной, после начала специальной военной операции на Украине, эти задачи перешли к первому замруководителя кремлевской администрации Сергею Кириенко.

Президент Владимир Путин знает Козака с 90-х, со времен работы в мэрии Санкт-Петербурге. В 1999 г. он стал руководителем аппарата правительства. Позднее он был первым замглавы администрации президента, руководил аппарата правительства, полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития и вице-премьером.