Алексей Кудрин подтвердил свой переход в «Яндекс». Вот какой пост он займет

Бывший глава Счетной палаты и давний соратник Путина заявил, что будет помогать разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга и должен помочь сохранить уникальную культуру «Яндекса».

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой давно обсуждаемый уход в «Яндекс». Он сообщил в своем телеграм-канале, что принял предложение компании стать советником по корпоративному развитию, не уточнив, чьим именно.

Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди, — написал он.

Кудрин покинул Счетную палату в конце ноября, пояснив, что «в общей сложности провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», сообщал DK.RU.

Переход Алексея Кудрина в «Яндекс» давно обсуждался в прессе: сообщалось, что он выступает «посредником» между основателем компании Аркадием Воложем и президентом РФ Владимиром Путиным (Он знаком с Кудриным еще с 90-х по работе в мэрии Санкт-Петербурга). Якобы Волож планировал обменять контроль над «Яндексом» на возможность вывести часть бизнеса за рубеж, в том числе беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы. Кудрин, как сообщалось, поэтапно получит около 5% акций «Яндекса» за помощь в согласовании сделки.