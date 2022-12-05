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Алексей Кудрин подтвердил свой переход в «Яндекс». Вот какой пост он займет

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Бывший глава Счетной палаты и давний соратник Путина заявил, что будет помогать разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга и должен помочь сохранить уникальную культуру «Яндекса».

#НАЗНАЧЕНИЯ#ЯНДЕКС#НОВОСТИ

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой давно обсуждаемый уход в «Яндекс». Он сообщил в своем телеграм-канале, что принял предложение компании стать советником по корпоративному развитию, не уточнив, чьим именно. 

Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди, — написал он.

Кудрин покинул Счетную палату в конце ноября, пояснив, что «в общей сложности провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», сообщал DK.RU.

Переход Алексея Кудрина в «Яндекс» давно обсуждался в прессе: сообщалось, что он выступает «посредником» между основателем компании Аркадием Воложем и президентом РФ Владимиром Путиным (Он знаком с Кудриным еще с 90-х по работе в мэрии Санкт-Петербурга). Якобы Волож планировал обменять контроль над «Яндексом» на возможность вывести часть бизнеса за рубеж, в том числе беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы. Кудрин, как сообщалось, поэтапно получит около 5% акций «Яндекса» за помощь в согласовании сделки.

В конце ноября «Яндекс» объявил о планах изменить структуру собственности и корпоративного управления. Нидерландская Yandex N.V. (головная структура «Яндекса») планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний, которая сохранит бренд «Яндекса» и перейдет под управление менеджмента компании. Со временем Yandex N.V. намерена выйти из числа ее акционеров и сменить название. В свою очередь, под ее управлением останутся международные части бизнесов автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных, которые будут выделены в самостоятельные компании.
Автор: Андрей Пермяков
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