Трассу Екатеринбург – Краснодар отложили в долгий ящик на федеральном уровне

Юго-Западная хорда, которая, по подсчетам экспертов, должна была принести эффектов на 7,5 трлн руб., в ближайшие годы будет профинансирована только на 25% от требуемой суммы.

Правительство России отложило строительство сразу нескольких крупных автодорог, в том числе магистрали Екатеринбург – Краснодар. Часть строек перенесли на более поздний срок, часть оставили полностью без финансирования минимум до 2027 г.

«Коммерсантъ» сообщает, что трассу «Меридиан» (от границы Казахстана до Беларуси) и Юго-Западной хорды (Екатеринбург – Самара – Краснодар) ограничили проектированием, выделено на работы будет 4 млрд руб., а не 15,3 млрд, как предполагалось еще год назад.

Планировалось, что Юго-Западная хорда будет иметь протяженность в 1 700 км. Трасса должна была пройти через строящуюся М-12 в районе Дюртюлей, затем через Самару, Тольятти, Саратов и Волгоград вести в Краснодар. Позже было решено интегрировать в проект трассу «Меридиан», протяженность дороги выросла до 2,7 тыс. км. На трассу нужно почти 3 трлн руб., однако в правительстве заявляли, что траты обоснованы будущими внушительными социально-экономическими эффектами. В случае реализации проекта за 25 лет государство, по предварительным оценкам, могло получить порядка 7,5 трлн руб. эффектов за счет прироста ВВП и 2,1 трлн руб. увеличения бюджетных доходов.

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Напомним, минувшим летом заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев на транспортной конференции развивающихся стран заявлял, что к 2024 г. в России будет запущена в эксплуатацию скоростная автомагистраль, соединяющая Урал с Балтийским морем. По его словам, в перспективе эта дорога должна продлиться от Балтики до Китая и Монголии.