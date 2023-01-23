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ИТ-компании просят определиться со ставкой налога на прибыль

ИТ-компании просят определиться со ставкой налога на прибыль
Иллюстрация: Pixabay.com

Сейчас для аккредитованных ИТ-компаний действует нулевая ставка, но льгота работает до конца 2024 г. Если вернуть ставку к 20%, привлекательность российской юрисдикции для бизнеса снизится.

#ИТ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Российские профобъединения разработчиков софта предлагают Минцифры сохранить нулевую ставку налога на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний либо установить ее на уровне 3%, пишет «Коммерсантъ». Согласно текущему законодательству, нулевая ставка по налогу для них действует до 2024 г.

Участники совещания в министерстве указывали, что ограничение срока действия ставки «создает неопределенность для многих компаний в сегменте», сказал руководитель ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Представители ассоциаций предложили рассмотреть возможность либо сделать нулевую ставку налога на прибыль бессрочной, либо, если это невозможно, повысить налоговую ставку до 3%, но также оставив ее бессрочной,— сказал он газете.

В отрасли опасаются, что после 2024 г. ставка налога на прибыль для ИТ-компаний вернется на уровень 20%. В Минцифры не прокомментировали вопрос. 

Возвращение ставки налога к 20% приведет к сокращению бюджета ИТ-компаний на зарплаты новые разработки, а также снизит привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, что может подтолкнуть компании к переезду страны с более комфортным налоговым режимом, считают эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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