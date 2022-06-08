Ozon, «Авито» и Cian просят у Мишустина льготы по IT

Компании попросили Мишустина включить их в реестр отечественного ПО. Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» настаивают на льготах.

Крупные российские компании с иностранными акционерами попросили правительство поменять критерии для включения их продуктов в реестр отечественного ПО. Соответствующие запросы для премьер-министра Михаила Мишустина поступили от агрегаторов Ozon, «Авито», Cian (владеет платформой ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное в конце мая председателю правительства.

Для получения государственной поддержки, о которой накануне рассказывал DK.RU, необходимо, чтобы разрабатываемый компанией софт был включен в реестр российского программного обеспечения. Но, чтобы попасть в него, владелец софта должен прямо или косвенно более чем на 50% принадлежать российским структурам. Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим. В частности, Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом» основаны в России, но их основными акционерами стали структуры, зарегистрированные за рубежом. При этом сервисами «пользуется большинство граждан России».

Требование поддержал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Выступая на форуме CNews, он заявил, что власти планируют изменить критерий российского контроля для владельцев ПО, претендующего на включение в реестр:

Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежит российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. Системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами. Если идея будет поддержана рынком, ведомство подготовит соответствующие изменения в законодательство. Список компаний, которые будут признаны системно значимыми, будет формироваться после внесения изменений.

Представитель «Тинькофф» отметил, что технологические продукты и сервисы собственной разработки группы широко представлены на российском рынке и популярны у компаний из разных секторов экономики, но сложившаяся регуляторная среда создавала «неконкурентные условия» для их продвижения и развития. Он считает, что для компаний, которые «созданы и ведут свой бизнес в России под управлением российского менеджмента», изменение требований для включения продуктов в реестр отечественного ПО будет драйвером развития и полномасштабного внедрения отечественных технологий.

По словам GR-аналитика Cian Дмитрия Денисова, являясь российским сервисом для российских пользователей, они приветствуют инициативу Минцифры по оптимизации требований для включения в реестр отечественного ПО. Ozon управляется при помощи софта собственной разработки, который создают 3,8 тыс. инженеров компании в России. Он, «безусловно, является российским по происхождению, применению и доходам от него»:

Ситуация, в которой многие российские лидеры цифровой экономики с иностранными инвестициями ограничены в доступе к мерам поддержки ИТ-компаний, ставит участников рынка в неравные условия и вредит конкуренции. Странно, что компании, которые разрабатывают собственные ИТ-продукты и работают на российском рынке, не подпадают под критерии реестра. Для меня технические характеристики, например поддержка отечественных компонентов, важнее, чем состав акционеров. Тем более что такие компании, как Ozon, Cian, HeadHunter и т.д., торгуются на биржах и могут даже не представлять, кто и из каких государств владеет их акциями.

В то же время глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин считает, что у такой инициативы могут быть и негативные последствия. Он опасается, что подобные цифровые платформы, ритейлеры и т.д. начнут регистрировать большое количество внутреннего, узкоприменимого софта, что приведет к увеличению реестра и необоснованному попаданию в него тех компаний, которые «по своей сути не являются айтишными». Когда ажиотаж спадет и экономика страны стабилизируется, компаниям, которые получили льготы и привилегии незаслуженно, стоит опасаться налоговых проверок», — рассуждает Бегтин.

Изначально владельцы софта из реестра отечественного ПО могли в приоритетном порядке продавать свои продукты госструктурам, а с недавнего времени для них появилось еще несколько льгот. С 2021 г. вступил в силу так называемый налоговый маневр в ИТ, согласно которому нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения сохранилась только для софта из реестра. Владельцы такого ПО могут претендовать на субсидируемый государством льготный кредит (от 5 млн до 5 млрд руб.) для реализации проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений. В середине мая в первом чтении были приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность применять повышенный коэффициент к основной норме амортизации в отношении исключительных прав на ПО из реестра.