IT-компенсация: правительство выделит банкам 175 млрд руб

Помимо льготных кредитов для IT-компаний и разработчиков ПО банкам выделят правительственные гранты от 3 до 20 млн руб. на разработку прототипов и вывод решения на рынок, пообещал Михаил Мишустин.

Правительство выделит банкам 175 млрд руб. для компенсации процентной ставки по льготным кредитам компаниям на внедрение отечественного ПО, сообщают Ведомости. За счет предусмотренных правительством средств заемщикам сейчас стали доступны миллиарды для свободного финансирования IT-проектов, которые дойдут до них (в виде живых денег) в течение трех лет (до конца 2024 г.). В каких именно банках будет действовать льготная программа, пока не указано. Аналогичная программа льготного кредитования со ставкой от 1 до 5% на цифровую трансформацию была предусмотрена постановлением правительства № 1598 в 2019 г. Среди банков–участников программы на сайте нацпрограммы «Цифровая экономика» указаны «Сбер», ВТБ, ПСБ и др.

«Мы поддержали и бизнес, который внедряет у себя отечественные разработки, в том числе пилотные: начали выдавать гранты, покрывающие до половины расходов на внедрение новых технологий на производстве. Мы также запустили важнейшую программу льготных займов — в среднем под 3%», — рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России»:

Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2–3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию. Установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры: к 2025 г. все зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Промышленный сектор в России занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых технологий после IT и финансового секторов, но лишь 23% используемых в промышленности IT-решений являются отечественными.

Согласно презентации Мишустина, решение о финансовой поддержке разработчиков отраслевых IT-решений и цифровых платформ будет приниматься отраслевым комитетом, в который войдут заместители руководителей предприятий по цифровым технологиям и руководители профильных дочерних структур якорных заказчиков.

Помимо льготных кредитов, для компаний и разработчиков решений правительство разработало систему грантов и субсидий. Размер грантов на разработку прототипов и вывод решения на рынок составит от 3 до 20 млн руб. Причем грант на разработку и внедрение для якорного заказчика (госкорпорации и крупные компании) может достигать 6 млрд руб. и компенсировать до 80% расходов, указано в презентации. Субсидии на массовое внедрение могут достигать 50% стоимости для малого бизнеса и предприятий ОПК. Для этих целей правительство выделило 5 млрд руб. «Сколково» и 31,5 млрд руб. РФРИТ (Российскому фонду развития информационных технологий).

При организации процесса импортозамещения одних нормативно-правовых инициатив явно недостаточно, считает глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Гранты могут стать катализатором импортозамещения, потому что существенно удешевляют разработку, считает он. Но льготные кредиты, по мнению эксперта, не столь очевидная мера. «Банкам при выдаче кредита важны такие параметры, как срочность и возвратность кредита. В данной ситуации риски для банков высоки», — заключает Брыкин.

При госучастии IT в России не умрет, но трансформируется, считают эксперты DK.RU. Разработка станет дороже и медленнее, основными участниками будут IT-подразделения крупного бизнеса, число независимых компаний катастрофически снизится.

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