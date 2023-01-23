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Правительство РФ: Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС

Правительство РФ: Владимир Мау снят с должности ректора РАНХиГС
Иллюстрация: rbc.ru

В ноябре пресс-служба РАНХиГС сообщала, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, по другим источникам, он переехал в Израиль. Месяцем ранее в отношении Мау прекратили уголовное преследование.

#ПЕРЕСТАНОВКИ#НОВОСТИ

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба правительства. Исполняющим обязанности ректора стал Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления. Уточняется, что Мау ушел по собственному желанию. В ноябре пресс-служба РАНХиГС сообщала, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, а источники ТАСС передавали, что он уехал в Израиль.

Мау работал в должности ректора с 2002 г. — первоначально возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве, к которой указом президента в 2010 г. была присоединена Академия госслужбы при президенте. На протяжении нескольких лет Мау входил в наблюдательный совет Сбербанка, но в 2019 г. вышел из него. С 2011 г. Мау является членом совета директоров «Газпрома», куда был в очередной раз переизбран минувшим летом. Он действительный государственный советник первого класса, имеет звание заслуженного экономиста, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Александра Невского.

Месяцем ранее в отношении Мау прекратили уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было заведено против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), Сергея Зуева и других лиц. Мау заподозрили в хищении средств РАНХиГС и отправили под домашний арест. Ректор отверг обвинение в особо крупном мошенничестве и назвал абсурдными обвинения в хищении бюджетных средств, рассказывал DK.RU. 

В пресс-службе ведомства сообщили, что из возглавляемой Мау «школы губернаторов» выпустились более 30 глав регионов. Во время обучения слушатели «школы губернаторов» прыгали со скалы в Сочи, совершали учебные прыжки с парашютом, учились стрелять из автоматов и бросались под колеса движущихся БТР. В мае прошлого года президент Владимир Путин назначил пять новых губернаторов, четверо из них также были ее выпускниками. В пресс-службе РАНХиГС заявили, что назначение Комиссарова позволит синхронизировать экосистему платформы с программами академии, «это поможет планомерной работе по развитию системы социальных лифтов в нашей стране, чтобы каждый человек <...> мог получить возможности для самореализации».

Автор: Андрей Широков
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