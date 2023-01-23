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«Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП

«Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП
Иллюстрация: reftp.ru

«Теперь взаимодействие АО «Птицефабрика «Рефтинская» и его дочернего предприятия выйдет на качественно новый уровень». 56,8% акционеров СКХП выступили за снятие с должности Олега Душкина.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Птицефабрика «Рефтинская» 18 января провела внеочередное собрание акционеров «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП, производит комбикорма), на котором потребовали прекращения полномочий гендиректора комбината Олега Душкина. Пресс-служба птицефабрики сообщает, что по итогам голосования было принято решение о смене руководства комбината, гендиректором СКХП назначен Константин Сизиков. Изменения уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель совета директоров СКХП Алексей Старков рассказал, что за досрочное прекращение полномочий Олега Душкина проголосовали 56,8% акционеров, против выступили 43,1%. Те же 56,8% голосов были отданы за назначение на должность Константина Сизикова.

Теперь, я уверен, взаимодействие АО «Птицефабрика «Рефтинская» и его дочернего предприятия выйдет на качественно новый уровень. Мы сможем наладить конструктивное взаимодействие, которое приведет к полному контролю над качеством кормов и снижению себестоимости птицы, — заявил гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин.

Напомним, 1 апреля 2022 г. состоялась сделка по продаже 51% акций СКХП птицефабрике, что, полагают в комбинате, принесло государству ущерб в размере 12 млн руб. В июне прошлого года комбинат подал иск к птицефабрике о признании недействительным договора купли-продажи, но суд признал состоявшуюся сделку законной.

Гендиректор «Рефтинской» Александр Засыпкин настаивал на том, что Олег Душкин блокирует работу СКХП. Вопрос о прекращении полномочий Душкина совет директоров ОАО «СКХП» рассматривал дважды, но заседания ни к чему не приводили. В ноябре 2022 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Птицефабрики «Рефтинской» и обязал «Свердловский комбинат хлебопродуктов» провести внеочередное собрание акционеров, одним из вопросов повестки которого должно было стать досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора комбината Олега Душкина.

Как писал DK.RU, власти региона уже несколько раз пытались продать птицефабрику из-за ее сложного финансового положения. В 2021 г. чистый убыток предприятия составил 114 млн руб., долги превысили 2,4 млрд руб. Летом 2022 года «Рефтинскую» передали под контроль Уральской агропромышленной группы (УАГ, Курганская область). 

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Вернем пельмени, сократим штат. Птицефабрика «Рефтинская» — под новым управлением

Автор: Александра Клименко
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