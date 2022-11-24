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Развязка наступила: cвердловский арбитраж обязал СКХП назначить нового гендиректора

Развязка наступила: cвердловский арбитраж обязал СКХП назначить нового гендиректора
Иллюстрация: ru.freepik.com

С иском о легитимизации своего права требовать смены гендиректора СКХП в суд обратилась Птицефабрика «Рефтинская», которая в апреле приобрела 51% акций комбината.

#СУДЫ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Птицефабрики «Рефтинской» и обязал «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) провести внеочередное собрание акционеров. Одним из вопросов повестки заседания должно стать досрочное прекращение полномочий действующего гендиректора комбината Олега Душкина.

Как уже писал DK.RU, в апреле птицефабрика приобрела 51% акций своего поставщика комбикорма, которые ранее принадлежали Свердловской области, чтобы добиться уменьшения цен на продукцию. По требованию нового акционера СКХП дважды рассматривал вопрос прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкинано решение по этому вопросу не было принято. В проведении внеочередного заседания акционеров совет директоров СКХП птицефабрике отказал. Поэтому пришлось идти в суд.

Как сообщили DK.RU в пресс-службе Уральской агропромышленной группы, которая управляет птицефабрикой, суд обязал провести собрание акционеров в очной форме. Повестка должна состоять из четырех пунктов. Помимо прекращения полномочий действующего гендиректора, собрание акционеров должно назначить на эту должность Константина Сизикова. Также на собрании предстоит прекратить полномочия членов совета директоров СКХП и избрать новый совет директоров.

Таким образом, Арбитражный суд Свердловской области признал, что совет директоров СКХП, избранный на собрании акционеров 20 мая 2022 г., легитимен, как и решения, принятые им. А значит, избрание Алексея Старкова председателем Совета директоров СКХП и одобрение обязательного предложения акционерам комбината о выкупе их акций законны. Кроме того, Арбитражный суд подтвердил, что сделка купли-продажи акций СКХП и выборы Совета директоров СКХП проведены с соблюдением всех требований законодательства,— добавили в пресс-службе.

Напомним, что «Свердловский комбинат хлебопродуктов» производит гранулированные комбикорма, премиксы и белково-витаминные минеральные концентраты. Руководители СКХП также являются совладельцами комбината: гендиректору Олегу Душкину принадлежит 11,39% акций, заместителю генерального директора по производству Виталию Дудину — 18,71%. 

В августе птицефабрика «Рефтинская» сообщила, что в одной из партий корма «Свердловского комбината хлебопродуктов» завышен показатель общего микробного числа, и что ей пришлось в срочном порядке увеличить закупку кормов на Богдановичском комбикормовом заводе.

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Автор: Елизавета Порошина
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