«Мы видим, что жизнь людей ускоряется. Наши готовые вторые блюда в нее хорошо вписываются»

Новые акционеры птицефабрики «Рефтинская» выходят на рынок готовой еды. А полюбившиеся на Урале пельмени собираются продавать сетям Сибири и Поволжья.

Уральская агропромышленная группа начала модернизацию производства на птицефабрике «Рефтинская», которой управляет с этого года. Как ранее писал DK.RU, Свердловская область пыталась продать убыточный актив еще 2021 г., но покупателей не нашлось. Позже 49% акций за 1,6 млрд руб. были проданы частному инвестору — после того, как МУГИСО решило увеличить уставный капитал птицефабрики путем дополнительного выпуска акций, чтобы привлечь инвестиции напрямую в бюджет предприятия. Когда сделка состоялась, на «Рефтинской» провели аудит.

В октябре стало известно, что в одном из пустующих цехов наладили выпуск новой продукции — готовых супов, овощных паштетов и мясных основ для пасты. Как рассказала управляющий директор Уральской агропромышленной группы Ирина Макарова, производство готовых блюд компания сейчас считает одним из наиболее перспективных направлений для развития. DK.RU побывал на новом производственном участке.

Дорогу местному

Линия по производству новой продукции появилась в одном из пустующих помещений — его Уральская агропромышленная группа взяла у птицефабрики в аренду для выпуска блюд под брендом «Perva Food». В цехе сделали ремонт — он обошелся в 3,5 млн руб, еще на 14 млн руб. закупили оборудование.

Аппаратуру специально под наши потребности делали отечественные производители. Например, автоклав и упаковочное оборудование произведено в Челябинске, куттер (мешалку) изготовили в Барнауле. Оборудование хорошо себя зарекомендовало на стартовых пусках, сейчас оно также показывает хороший результат. Парк оборудования планируем расширять, — рассказала управляющий Уральской агропромышленной группы Ирина Макарова.

Сырье для производства — тоже местное, значительная его часть закупается в Свердловской области. В фермерских хозяйствах компания приобретает овощи для супов и крем-паст, свинину и мясо утки. Филе бедра цыпленка-бройлера птицефабрика производит самостоятельно.

Процесс приготовления блюд — близкий к домашнему. Например, овощи для супа сотрудники цеха режут и пассеруют вручную. Уже готовое блюдо разливают в стаканчики и упаковывают.

На фоне санкций проблем с упаковкой у нас тоже не возникло. В России эта отрасль хорошо шагнула за последние годы. Кроме этого мы продолжаем работать с китайскими партнерами и изучаем возможности поставок с других рынков, — отметила Ирина Макарова.

Компания делает ставку на вторые обеденные блюда, которые будут появляться на полках магазинов в необычной упаковке — фольгированных реторт-пакетах. Эти пакеты позиционируются как альтернатива жестяным банкам для консервирования. В продукции в таких упаковках сейчас заинтересованы торговые сети, и, как заверили на птицефабрике, они даже целенаправленно отправляют запросы своим поставщикам.

Так Рефтинская начала выпускать в реторт-пакетах линейку вторых блюд. Сейчас это, в основном, азиатская кухня: курица в кисло-сладком соусе, утка в пряном винном соусе, свинина в медово-имбирном соусе. Позже на птицефабрике намерены запустить итальянскую-линейку — сотрудники будут готовить мясной соус для карбонары и болоньезе. Пока на предприятии выпускают упаковки по 300 гр (на две порции), но со временем рассчитывают перейти на семейный формат (500 гр и 1 кг).

Мы видим тренд на то, что жизнь людей ускоряется, они все реже готовят дома и максимально сокращают время на приготовление блюд. Готовые вторые блюда хорошо сюда вписываются, — говорит руководитель проекта Мария Жукова. — Мы около года искали вкусовое решение на прототипах и уже с февраля начали отрабатывать технологию на площадке. Нужно было подобрать продукты и специи так, чтобы они не изменили свой вкус при нахождении в реторт-пакете. Поэтому, например, мы отказались от использования черного перца — из-за него продукт, который какое-то время находился в упаковке, начинал горчить. Сейчас блюда готовятся с расчетом на то, что к ним обязательно добавляется гарнир, в противном случае вкус будет слишком насыщенным.

Кстати, ранее DK.RU писал, что ставку на формат готовой еды делают не только местные производители, но и ритейл. В частности, это направление развивает владелец сети «Елисей» Александр Оглоблин. В колонке для DK.RU он рассказывал, что верит в перспективы развития своей «Фабрики еды Февронья», поскольку у людей есть потребность проводить меньше времени на кухне.

Ситуация налаживается

Сейчас на «Рефтинской» птицефабрике, помимо основного производства, выпускают 9 видов готовых блюд. Мощности постепенно наращивают: к концу года предприятие планирует ежемесячно производить 200 тонн супов, 150 тонн крем-паст и около 100 тонн готовых блюд в реторт-пакетах. В первом квартале 2023 г. запустят производство еще восьми видов продукции. Реализовывать ее будут через местные и федеральные торговые сети.

По словам Ирины Макаровой, сейчас руководство птицефабрики делает акцент на развитии еще одного направления — увеличивает объем производства пельменей.

Я думаю, что к концу первого полугодия 2023 г. мы в два раза нарастим объемы по сравнению с тем, что есть сегодня. А вообще наша цель — стать игроком номер один не только в УрФО. Мы намерены зайти в торговые сети Сибирского федерального округа и Поволжья. Безусловно, при росте объемов производства у нас будут появляться новые рабочие места. Мы готовы обучать людей и брать в свою команду, — заверила она.

В настоящий момент в выпуске и реализации продукции «Рефтинской» задействовано около 1,5 тыс. чел. — это сотрудники животноводческого комплекса, птицефабрики и магазинов «Рефтяночка». Остаются незакрытыми около 60 вакансий. По словам руководителя Уральской агропромышленной группы, ситуация на предприятии налаживается.

Мы пересмотрели зарплаты сотрудников, системы мотивации. Стараемся ремонтировать бытовые помещения, комнаты приема пищи. Встречаемся с коллективом, открыты к любым предложениям, — добавила Ирина Макарова.

Также DK.RU писал, что птицефабрика «Рефтинская» в середине апреля приобрела 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который производит гранулированные комбикорма, премиксы и белково-витаминные минеральные концентраты, чтобы добиться уменьшения цен на свою продукцию. Между предприятием и поставщиком комбикорма разгорелся конфликт. Рефтинская пыталась поменять руководителя СКХП, но совет директоров отказывался отправлять Олега Душкина в отставку. Миноритарные акционеры пытались через суд признать договор купли-продажи предприятия недействительным. Но свердловский арбитраж встал на сторону птицефабрики. По словам Ирины Макаровой, конфликт пока не разрешен.