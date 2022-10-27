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Крем-супы и веган-паштеты: на «Рефтинской» рассказали о новых «вызовах»

Крем-супы и веган-паштеты: на «Рефтинской» рассказали о новых «вызовах»
Иллюстрация: reftp.ru

Птицефабрика, которая недавно продала 49% акций предприятия частному инвестору, решила запустить новую продуктовую линейку. Для этого пришлось обновить парк оборудования.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Птицефабрика «Рефтинская» анонсировала запуск новой продуктовой линейки. Она будет производить готовые супы, вторые блюда и овощные паштеты. Руководство предприятия уверено, что спрос на такую продукцию год от года растет. 

Как пояснили DK.RU в пресс-службе, сначала новинки продуктовой линейки будут продавать онлайн, через сервис Яндекс.Лавка. После этого производитель планирует попасть на полки розничных магизинов — таких как Брусника и Жизнь.Март.

Чтобы освоить новую продукцию, в одном из пустующих цехов птицефабрики провели капремонт и поставили новое оборудование. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, стоимость нового оборудования составила почти 17 млн руб., вложения в ремонт — 3,5 млн руб. Оборудование поставили еще весной. Все это время специалисты занимались его наладкой и отрабатывали технологию.  

Ранее сообщалось, что на модернизацию производства убыточной птицефабрики «Рефтинская» будет привлечено 2 млрд руб. инвестиций. Сейчас предприятием, напомним, управляет «Уральская агропромышленная группа». Компания курганского бизнесмена Андрея Петрова выкупила 49% акций убыточной птицефабрики, 51% осталось у МУГИСО.

Также ранее сообщалось, что птицефабрика «Рефтинская» в середине апреля приобрела 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов», который производит гранулированные комбикорма, премиксы и белково-витаминные минеральные концентраты, чтобы добиться уменьшения цен на свою продукцию. DK.RU подробно рассказывал о дальнейшем конфликте птицефабрики с поставщиком комбикорма. Птицефабрика пыталась поменять руководителя СКХП, но совет директоров отказывался отправлять Олега Душкина в отставку. Миноритарные акционеры пытались через суд признать договор купли-продажи предприятия недействительным. Но свердловский арбитраж встал на сторону «Рефтинской».

Автор: Елизавета Порошина
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