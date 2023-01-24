Федеральная таможенная служба ужесточила вывоз валюты

Если одновременно с иностранной валютой вывозятся рубли, и общая сумма наличных денежных средств превышает нужную сумму, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

Федеральная таможенная служба напомнила Россиянам планирующим поездки за рубеж об ограничении в вывозе валюты. Cо 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент $10 000 (686,6 тыс руб), рассчитанную по официальному курсу ЦБ на дату вывоза:

При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза.

Если одновременно с иностранной валютой вывозятся рубли, и общая сумма наличных денежных средств превышает нужную сумму, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

В июне 2022 г. россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб., в долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом с 2018 г., за все время публикации такой статистики ЦБ. По данным Банка России, на 1 июля 2022 г. россияне хранили на счетах и депозитах в валюте 3,93 трлн руб., или $76,7 млрд, рассказывал DK.RU. С начала года эти остатки сократились на 20,2%, или на $19,4 млрд. Из статистики ЦБ также следует, что по итогам первого полугодия объем наличной иностранной валюты на руках у населения увеличился на $11,5 млрд (13,5%). За тот же период объем валюты на счетах в банках за рубежом вырос на $14,1 млрд (46,1%).