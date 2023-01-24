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Проекты из трех регионов вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

Проекты из трех регионов вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
Иллюстрация: luchnik-ural.ru

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал объявила, кто вошел в шорт-лист конкурса.

#НОВОСТИ

В шорт-лист XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал вошли 18 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Заречного. Экспертное жюри определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 11 февраля в Екатеринбурге.

Десять проектов из шорт-листа рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Лауреат Гран-при уральского конкурса войдет в шорт-лист национальной премии.

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)

  • «Сказки на ночь», Radar, Челябинск
  • Фестиваль науки «Пикник IT», СКБ Контур, Екатеринбург
  • «Цифровая защита людей», Интерсвязь, Челябинск

Номинация «Корпоративные коммуникации»

  • «Бесконечные возможности: 80-летие Челябинского трубопрокатного завода», ПАО «ТМК», Челябинск
  • «Брусника. Нельзя не купить», Брусника, Екатеринбург
  • «Самая открытая АЭС», Белоярская атомная станция, Заречный

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

  • «My Life — my memes. Обновление коммуникации банка УБРиР во «ВКонтакте», Panda Digital и УБРиР, Екатеринбург
  • «Друзья двора», ООО «Голос.Комфорт», Челябинск
  • «Презентация телекомпании "Четвёртый канал"», Екатеринбург

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

  • «Ворота в будущее», «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина», Екатеринбург
  • «Сказки по телефону», Мотив, Екатеринбург
  • «Тихая» благотворительность — мы всегда рядом», ООО «Газпром добыча Уренгой», Новый Уренгой

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

  • «Башня вакцинации», Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда»
  • Фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге», Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург
  • Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест, Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинск

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

  • IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», ТЛР Urban Green, Екатеринбург
  • «Ближе», Фонд городских инициатив, Екатеринбург
  • «Как вы вышку назовете», Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»

Публичные презентации участников шорт-листа и церемония награждения состоятся 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер премии — АКАР Урал. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.

Читайте также на DK.RU: Лучшие коммуникационные проекты в сфере ESG отметят на премии «Серебряный Лучник».

Автор: Татьяна Юстус
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