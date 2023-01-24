Проекты из трех регионов вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал объявила, кто вошел в шорт-лист конкурса.
В шорт-лист XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал вошли 18 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Заречного. Экспертное жюри определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 11 февраля в Екатеринбурге.
Десять проектов из шорт-листа рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Лауреат Гран-при уральского конкурса войдет в шорт-лист национальной премии.
Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)
- «Сказки на ночь», Radar, Челябинск
- Фестиваль науки «Пикник IT», СКБ Контур, Екатеринбург
- «Цифровая защита людей», Интерсвязь, Челябинск
Номинация «Корпоративные коммуникации»
- «Бесконечные возможности: 80-летие Челябинского трубопрокатного завода», ПАО «ТМК», Челябинск
- «Брусника. Нельзя не купить», Брусника, Екатеринбург
- «Самая открытая АЭС», Белоярская атомная станция, Заречный
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
- «My Life — my memes. Обновление коммуникации банка УБРиР во «ВКонтакте», Panda Digital и УБРиР, Екатеринбург
- «Друзья двора», ООО «Голос.Комфорт», Челябинск
- «Презентация телекомпании "Четвёртый канал"», Екатеринбург
Номинация «Коммуникации в благотворительности»
- «Ворота в будущее», «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина», Екатеринбург
- «Сказки по телефону», Мотив, Екатеринбург
- «Тихая» благотворительность — мы всегда рядом», ООО «Газпром добыча Уренгой», Новый Уренгой
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»
- «Башня вакцинации», Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда»
- Фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге», Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург
- Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест, Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинск
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», ТЛР Urban Green, Екатеринбург
- «Ближе», Фонд городских инициатив, Екатеринбург
- «Как вы вышку назовете», Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»
Публичные презентации участников шорт-листа и церемония награждения состоятся 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер премии — АКАР Урал. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.
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