Кредитки стали единственным растущим сегментом потребкредитования

Кредитные карты оказались самым выгодным продуктом для банков. 85% рынка сосредоточено в руках пяти крупнейших игроков, и их доля, скорее всего, будет расти и дальше.

За год доля кредитных карт в общей массе розничного потребительского кредитования выросла с 15,5% до 18,1%, говорится в исследовании Frank RG. Их рост обусловлен отчасти снижением доли других сегментов: автокредитования — с 10,2% до 9,8%, POS-кредитование — с 2,1% до 1,7%, кредитов наличными — с 72,2% до 70,4%. Кроме того, именно в сегменте кредиток банки быстрее адаптировались к изменившимся условиям.

Банки резко сократили выдачу новых кредитных карт в марте — опрошенные банкиры признавались, что приостанавливали процесс, чтобы оценить, как на поведении россиян скажутся геополитические факторы. Затем выдачи восстанавливались до пика в августе, а после объявления частичной мобилизации они опять сократились.

Ужесточение кредитной политики банков и требований ЦБ привело к фактическому выдавливанию с рынка рискованных заемщиков, которые перешли в микрофинансовые организации, говорит проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. В этом году основной задачей банков станет удержание клиента и предложение кредиток пользователям дебетовых карт. Сейчас в среднем на одного клиента оформлено 2,3 карты.

Банки будут наращивать длительность грейс-периода: за 2022 г. его средняя продолжительность выросла с 91 до 111 дней, появится также больше бесплатных кредитных карт: их доля уже выросла с 26,5% до 65,6%, говорится в исследовании. Клиентам будут также чаще предлагать опцию бесплатного снятия наличных, но условия по программам лояльности и кэшбеку будут ухудшаться: в прошлом году в массовом сегменте средняя выгода по программе лояльности в 2022 упала с 1,1% до 0,8%, а в премиальном — с 1,9% до 1,7%.

Сбербанк впервые отчитался за 2022 год: прибыль упала на 75%

85% рынка кредитных карт сосредоточено в руках пяти банков: Сбер (45,1%) и «Тинькофф» (16,4%), Альфа-банк (12,2%), ВТБ (6,4%) и Совкомбанк (5%). Сбер и «Тинькофф» выросли на 27,6% и 25,2% соответственно, остальные из пятерки крупнейших — от 15,6% до 18,6%. Менее крупные игроки росли агрессивнее: МТС-банк нарастил портфель на 57,7%, «Уралсиб» — на 56%, а Газпромбанк — на 51,4%. Портфели Юникредит банка, Почта-банка и «Хоум Кредит» сократились.