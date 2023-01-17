Сбербанк впервые отчитался за 2022 год: прибыль упала на 75%

При этом за месяцы с начала СВО банку удалось заработать лишь 50 млрд руб. Остальные 250 млрд руб. пришлись на рекордные ипотечные кредиты в декабре 2022 г.

Сбербанк стал первым российским банком, который представил отчетность за 2022 г. по РПБУ, пишет Коммерсантъ. Чистая прибыль в 2022-м составила 300,2 млрд против 1,237 трлн руб. в 2021 г. Это на 75,7% меньше результата прошлого года. При этом промежуточный отчет за январь-октябрь показал, что банк заработал более 50 млрд руб. Таким образом, из 300 млрд 250 млрд руб. пришлись на два последних месяца.

В декабре банк получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли. Это на 40,1% больше результата за декабрь 2021 г. Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 г. на 16,7%, до 67,5 млрд руб., и составил 614,8 млрд руб. Это выше значений прошлого года на 6,2%. Операционные расходы снизились в декабре на 12% год к году и составили 80,6 млрд руб. Согласно отчету кредитной организации, рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19,5% (176,5 млрд руб.), а за 2022 г. превысил уровень прошлого года на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

В декабре банк выдал частным клиентам рекордный объем кредитов — 625 млрд руб. Выдача ипотеки в декабре была также рекордной за всю историю банка и составила 382 млрд руб. Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7%, до 12 трлн руб., а с начала года — на 12,9%. На конец 2022 г. портфель ипотечных кредитов достиг 7,7 трлн руб. Рост составил более чем 20% за год.

Количество розничных клиентов кредитной организации достигло 106,7 млн человек, а число юридических лиц превышает 3 млн компаний. Также Сбербанк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Средства физлиц выросли на 8,2% в декабре и за 12 месяцев 2022 г., превысив 18,3 трлн руб. Доля валютных вкладов за 2022 г. сократилась почти в два раза.

Одна из причин популярности ипотечных кредитов — траншевая ипотека, которая в этом году начала набирать популярность в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывал DK.RU. Отличие траншевой ипотеки заключается в том, что тело долга делится на несколько частей, которые банк выдает по очереди. И проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на выданный транш. Этот механизм позволит будущим новоселам сэкономить в период строительства и «заморозить» выгодные условия для приобретения жилья.