Банки выводят на рынок новый вид ипотеки. Одним из первых ее запускает «Атлас Девелопмент»

Этот механизм позволит будущим новоселам сэкономить в период строительства и «заморозить» выгодные условия для приобретения жилья. DK.RU разобрался, как это работает.

Для жителей Екатеринбурга, которые планируют приобрести квартиру, стал доступен новый вид ипотеки — траншевый. Одним из первых программу совместно со Сбербанком запускает «Атлас Девелопмент» в своих жилых экосистемах «Парк Столиц» и 4YOU. Она может заинтересовать и тех, кто покупает жилье для себя, и тех, кто решил инвестировать в недвижимость.

В чем особенность программы?

Траншевая ипотека в этом году начала набирать популярность в Москве и Санкт-Петербурге. На рынке Екатеринбурга это новое явление. Хотя, как отмечает руководитель отдела продаж «Атлас Девелопмент» Мария Марапулец, некоторые клиенты компании уже знают о таком механизме и проявляют к нему интерес.

Отличие траншевой ипотеки заключается в том, что тело долга делится на несколько частей, которые банк выдает по очереди. И проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на выданный транш, — объяснила Мария Марапулец. — Как правило, оформляется два транша, но при необходимости их количество может быть увеличено до пяти. Этот вопрос в индивидуальном порядке решается с застройщиком.

В остальном же траншевая ипотека практически ничем не отличается от стандартной. У нее идентичный механизм оформления: открывается эскроу-счет в банке, где ведется проектное финансирование по объекту, туда поступают деньги от дольщика, а застройщик получает доступ к прибыли только после того, как дом введен в эксплуатацию. Ставки на траншевые займы идентичны другим ипотечным программам. И для их погашения также можно использовать материнский капитал.

Как пояснили в «Атлас Девелопмент», пока по этой программе работает только Сбербанк. Но, как надеются в компании, в перспективе аналогичные предложения могут появиться и у других игроков рынка.

В программе есть два важных условия. Во-первых, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Во-вторых, последний транш должен быть выдан банком до того, когда дом введут в эксплуатацию — ключи от квартиры можно получить только при условии, что сумма, эквивалентная стоимости квартиры, уже переведена на эскроу-счет.

Кому это выгодно?

В первую очередь программа будет интересна тем, кто планирует улучшить существующие жилищные условия и избежать лишних трат до момента переезда в новое жилье. Но при этом приобрести квартиру по действующей цене и ипотечной ставке.

Часто мы сталкиваемся с тем, что семья, приобретая новую квартиру, рассчитывает продать старую и вложить прибыль в погашение жилищного кредита. В этом случае клиенты вынуждены либо ждать, пока дом будет введен в эксплуатацию, но тогда понравившейся квартиры может не оказаться в наличии, или ее стоимость существенно вырастет. Либо семья вынуждена временно переехать в съемную квартиру и одновременно оплачивать и аренду, и кредит. Теперь первый транш можно рассчитать так, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке был максимально комфортным, а свободные средства семья могла, например, отложить на ремонт, — отметила Мария Марапулец.

Кроме этого, программа траншевой ипотеки заинтересует тех, кто инвестирует в жилую недвижимость. У них тоже есть возможность взять первую часть кредита в таком размере, чтобы не нести дополнительные расходы в период строительства, а за это время найти покупателя и получить прибыль.

Но возможность платить меньше в первые месяцы — не единственное преимущество траншевой ипотеки. По сравнению с обычной ипотекой, многие будущие новоселы даже смогут получить существенную выгоду.

Для примера DK.RU попросил специалистов отдела продаж «Атлас Девелопмент» сделать расчет по траншевой ипотеке для семьи, которая решила приобрести квартиру в доме «Гонконг» жилой экосистемы «Парк Столиц». Дом сдается в третьем квартале 2023 г.

Менеджер предложил ему два варианта траншевой ипотеки, при которых клиент переплатит меньше, чем если возьмет обычный жилищный кредит. Важно, что при выборе предложенной схемы (когда первый транш составляет 500 тыс. руб.) ежемесячный платеж клиента до сдачи дома может составлять всего 3,5 тыс. руб. в месяц, это более чем доступно и комфортно.

Как уже писал DK.RU, жилые экосистемы «Парк Столиц» и 4YOU возводятся в «новом центре» Екатеринбурга, где сформирована необходимая для комфортной жизни социальная и транспортная инфраструктура.

«Парк Столиц» строят в районе Южного Автовокзала, в границах улиц Московской — Щорса — Айвазовского — Циолковского. Всего здесь появится 10 жилых домов переменной этажности (пять очередей по два дома) с авторскими лобби и колясочными. Они оснащаются системой «умного дома», в частности — нейросетью, которая ведет мониторинг тревожных событий, и датчиками контроля протечек. В ЖК будет собственный подземный паркинг на 900 машиномест и большой закрытый двор с собственным водоемом.

ЖК 4YOU возводится недалеко от станции метро «Ботаническая». Как и «Парк Столиц», проект наполнен экосистемностью решений. В числе прочего в ЖК 4YOU будет авторское лобби с зоной ожидания, колясочная, системы вентиляции и доочистки холодной и горячей воды. Недавно застройщик объявил о старте продаж третьего дома в экосистеме.

Отдел продаж:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

Реклама atlasgroup.su

Ранее на DK.RU: «Удобство, приватность, безопасность»: в чем сила бренда «Атлас-Девелопмент» на рынке