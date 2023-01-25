«Нам по наследству передались крысиные бега ради неуловимого «прекрасного далёко»

«Трудоголизм — это социально одобряемая зависимость. И не только в нашей стране. Весь прогрессивный мир выгорает в тщетной попытке всё успеть и всем угодить, попутно зарабатывая «все деньги мира».

Татьяна Бажова, психолог, основательница психологического центра «Дом на холме», о том, как сохранить свое моральное равновесие на работе и не превратиться в сгоревший уголек.

— Работа для современного человека — давно уже не просто способ прокормить семью. Профессиональная деятельность сейчас стоит в одном ряду с ценностями семьи, дружбы и духовного роста. Многие из нас не мыслят себя счастливыми без успешной карьеры. Всё чаще в головах и разговорах всплывает слово «реализация» — как возможность увидеть в материальном мире выражение собственного потенциала.

Многочисленные книги, интервью и подкасты о токсичной продуктивности исследуют теневой аспект нашего неизбывного стремления к эффективной деятельности. Успех в карьере просто невозможен без высокопродуктивного выполнения прямых и косвенных обязанностей.

Однако в погоне за эффективностью важно не перегореть, иначе полноценный успех встретить не удастся.

Знаете, что будет, если поставить фотографию на подоконник и забыть о ней на несколько месяцев? Яркие цвета выгорят. Останутся только едва узнаваемые контрастные контуры от фигур и чернеющие глаза на белых лицах. Очень похоже на эмоциональное выгорание.

Примерно то же самое происходит с психологическим состоянием, если человек несколько месяцев подряд только и делает, что непрерывно работает.

Как же стать продуктивным сотрудником и при этом не выгореть эмоционально и профессионально?

1. Эффективно не равно идеально

Стремление всё сделать «на отлично» тесно связано с воспитанием в атмосфере перфекционизма. Поколение наших родителей и их родителей росли в совсем другой парадигме: предлагалось костьми лечь, но сделать идеально во благо социального благополучия. Индивидуальное счастье и долгосрочная эффективность противоречили лозунгу «пятилетку в три года».

Обстановка существенно изменилась со времён ударного коммунистического труда, а крысиные бега ради неуловимого «прекрасного далёко» благополучно передались нам по наследству.

Теперь огромное количество людей загоняет себя на работе, не имея в арсенале оценки своей работы ничего, кроме понятия «идеально». Такое искажённое восприятие подогревают и социальные сети.

Стоит помнить, что подход к делу без права на ошибку оторван от реальности. Эффективный сотрудник сегодня не стремится к идеалу, он стремится к тому, чтобы решение, которое он предлагает, было практичным. Помогающим здесь и сейчас. Рабочим. А рабочим может стать и «достаточно хорошее» решение, не обязательно «идеальное».

2. Трудоголизм не равно трудолюбие

Ещё одна любопытная зависимость, за которую стоит поблагодарить старшее поколение. Они могли работать много смен подряд без перерывов и выходных. Это не считалось геройством. Это было социальной трудовой нормой. Люди трудились на заводах, в столовых, в детских садах и больницах. Весь Союз трудился, перескакивая с одного невероятного перевыполненного плана на другой.

Гонка за результатом с приставкой «сверх» увела поколение наших бабушек и дедушек далеко от наслаждения процессом. И надолго подменила понятия любви к труду на любовь к результату. Именно поэтому можно смело говорить, что трудоголизм — это социально одобряемая зависимость. И не только в нашей стране. Весь прогрессивный мир выгорает в тщетной попытке всё успеть и всем угодить, попутно зарабатывая «все деньги мира».

Трудоголики в действительности не получают положительных эмоций на работе. Они ходят туда, потому что «так надо». Раздражительны, часто ленивы, их редко интересует успех проекта. И в жизнь коллектива они либо не вовлечены, либо вступают в конфликтную динамику, чтобы отработать подавленную агрессию, неудовлетворённость жизнью и потерю смысла своего труда.

Трудоголизм внушает мнимое ощущение контроля над жизнью, ведь в ней есть место, куда я хожу работать и работаю долго и много. Но самой жизни в этом процессе нет. Результаты трудоголика бездушны, не работают, или они очень долго их добиваются, тормозя весь процесс.

Эффективно трудиться можно только с любовью к своему делу. Если сборщики на заводе получают удовольствие даже от процесса сборки деталей, то, скорее всего, работодателю нет смысла сомневаться в том, что агрегаты его бренда будут пользоваться успехом у покупателей.

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Продуктивный сотрудник не зависим от работы, он любит её.

3. Отдых не равно безделье

Пожалуй, этот пункт должен идти первым в любой памятке по высокой эффективности во всех компаниях.

Многие мои клиенты работают на «интересных работах», осознанно выбирают род деятельности и даже любят её, но почему-то продолжают выгорать.

Во время, когда можно монетизировать каждое хобби, человеку сложно найти весомые аргументы в пользу того, чтобы начать отдыхать. Начать делать что-то без прицела на успех, а просто так.

Тем временем, я считаю, что главный ингредиент в котле продуктивного сотрудника — это осознание важности перерывов на отдых. Речь идет не про отпуск. Нужно уметь делать перерывы на чай, на то, чтобы подышать воздухом или поболтать о чём-то отвлечённом от работы с коллегой. Это важные островки свободного времени, куда продуктивный сотрудник причаливает, чтобы его психологическое здоровье не потонуло в трудовых буднях.

Не всё в жизни должно приносить доход. Пусть в жизни появится дело сродни медитации. Удовольствие от процесса и всё, больше ничего. Не каждому хобби стоит оказаться основной деятельностью.

Выгорают даже те, кто занимается любимым делом.

Выгорают даже те, кто превращает в работу своё хобби.

Выгорание — это не отсутствие любви к работе, а отсутствие любви к себе.

Полюбить себя

Прежде чем любить кого-то, с ним нужно познакомиться. Мы сами не исключение. Любить себя — значит хорошо себя знать и принимать в этом знании.

Важно понять, что для вас ценно в жизни. Почему занимаетесь своим делом, а что неинтересно совсем.

Ответьте себе на вопросы:

За что я люблю/не люблю свою работу?

Доволен ли я доходом? Если нет, как мог бы его увеличить?

Как я обычно отдыхаю? Сколько времени выделяю на отдых?

Есть ли в моей жизни занятия, которые приносят мне удовольствие без конвертации в деньги?

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Сотрудник, который знает себя и способен относиться к себе бережно, опираясь на свои ценности, сможет распределить рабочее время без ущерба своему отдыху. Ему будет хватать сил на предложение рабочих решений, включённость в проекты и, что не менее важно, на полноценную жизнь за пределами профессиональной деятельности.