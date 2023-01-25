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Аспирин, ибупрофен и йод: Минздрав назвал дефицитные лекарства

Аспирин, ибупрофен и йод: Минздрав назвал дефицитные лекарства
Иллюстрация: ria.ru

Созданная Минздравом комиссия внесла в список потенциально дефицитных лекарств почти 100 наименований. Чтобы избежать нехватки, эти препараты могут начать ввозить в Россию в иностранной упаковке.

#НОВОСТИ

В Минздраве составили список для определения потенциально дефицитных лекарств: известно о временных задержках доставки лекарств в аптеки. Ведомство объяснило это повышенным спросом и проблемами с логистикой, заверив, что дистрибьюторы принимают меры для изменения логистических маршрутов и оперативной доставки лекарств в аптечные сети, пишет Forbes

Всего список попало 97 позиций — 88 непатентованных наименований лекарств с разными дозировками или в разных формах. Среди них: аспирин, ибупрофен, парацетамол, активированный уголь, йод, настойка пустырника, лидокаин, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, нитроглицерин и другие препараты. 

В перечень попали лекарства, в отношении которых «в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Для 44 препаратов из списка комиссия уже выдала заключение о возможности ускоренной регистрации, для 11 лекарств выданы разрешения на ввоз в Россию в иностранной упаковке, также выдано семь разрешений на временное обращение на территории страны незарегистрированных медикаментов. Такие препараты должны продаваться с самоклеящейся этикеткой на упаковке, в которой содержится информация о лекарстве на русском языке.

Изменения в законодательстве, дающие правительству право разрешать ввоз лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, приняли в марте 2022 года. Сами аптеки ранее сообщали о дефиците жаропонижающих средств, антибиотиков и отдельных препаратов, например, применяемых при онкологических заболеваниях. Минпромторг объяснял дефицит антибиотиков частичной мобилизацией.

Популярное лекарство от диабета «Трулисити» пропало из аптек — зафиксирован беспрецедентный спрос на препарат, что привело к дефициту и повышению цен. В аптеках, где препарат остался в наличии, его стоимость втрое превышает предельную отпускную цену. Пациентам приходится искать лекарство в тематических группах в соцсетях при том, что оно выписывается по рецепту. Однако государственные заказы продолжают обеспечиваться, препараты поставляют из-за рубежа в РФ, рассказывал DK.RU
 
Автор: Андрей Широков
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