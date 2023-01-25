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Не только продавать, но и строить. Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй»

Не только продавать, но и строить. Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй»
Иллюстрация: святаяекатерина.рф

Владелец «Сима-ленд» в скором времени планирует заняться строительными и монтажными работами, покупкой и продажей недвижимости, разборкой и сносом зданий в регионе.

#СТРОЙКА#СИМА-ЛЕНД#НОВОСТИ

Андрей Симановский, владелец компании «Сима-ленд», стал учредителем новой компании «Сима-строй», которая будет возводить жилые и нежилые здания. Это следует из информации в базе контрагентов «Контур Фокус», пишет «Коммерсантъ-Урал».

Из карточки компании следует, что ее зарегистрировали 9 января 2023 г. в Екатеринбурге по адресу ул. Черняховского, 86. По этому же адресу расположена штаб-квартира торговой-производственной компании «Сима-ленд». Генеральным директором «Сима-строй» стал Константин Обоскалов, он же руководит несколькими связанными с «Сима-лендом» компаниями, занимающимися розничной и оптовой торговлей.

В списке того, чем будет заниматься «Сима-строй», — строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, различные строительные и монтажные работы, а также покупка и продажа собственной недвижимости и земельных участков, аренда недвижимости, посредничество при купле-продаже и управление эксплуатацией жилого фонда.

Кроме того, также 9 января была зарегистрирована компания «Сима-инвест». Ее учредителем и гендиректором является тоже Андрей Симановский. Компания будет заниматься складированием и хранением, разборкой и сносом зданий, подготовкой строительных площадок, строительно-монтажными работами и продажей собственного недвижимого имущества.

Сейчас Симановский владеет более чем 20 организациями, так или иначе связанными с деятельностью «Сима-ленд». Как ранее писал DK.RU, производство и склад «Сима-ленда» в ближайшие годы планируется перевести в Сысертский район. Сейчас общая площадь всех помещений, которые занимает компания на территории термианала «Чкаловский» на ул. Черняховского, составляет порядка 280 тыс. кв. м. 

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Автор: Александра Клименко
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