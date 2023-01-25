Налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд руб. — в два раза

Число выездных налоговых проверок выросло в 1,5 раза. Это длительные мероприятия, которые проводятся редко и в основном касаются крупных компаний. Нарушения выявляются в 95% случаев.

Сумма дополнительно начисленных налоговых платежей и штрафов российскому бизнесу за девять месяцев 2022 г. составила 597,8 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанное на статистике ФНС. Доначисления возникают в итоге перерасчета налоговой базы предприятия: 396,3 млрд руб. пришлись на недоплаченные налоги, еще 201,5 млрд — на штрафные санкции и пени. Средняя сумма дополнительных платежей выросла в 1,6 раз до 66,6 млн руб.

Сумма доначислений выросла на фоне роста числа выездных налоговых проверок в 1,5 раза, до 8 тыс., говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. Доля выездных проверок составляет всего 0,02% от всех мероприятий налогового контроля: они проводятся адресно и направлены прежде всего на крупный бизнес. Нарушения выявляются в 95% случаев. В основном доплачивать налоги обязали предприятия в секторах добычи полезных ископаемых (кроме нефти и газа) металлургии и химии, торговли, сельского хозяйства, производства продуктов питания, а также нефтегазовой сферы.

Число выездных налоговых проверок растет, несмотря на то что власть заявляет, что давление на бизнес сокращается. В 2022 г. нагрузку на бизнес снизили только в отдельных отраслях экономики, например, в сфере IT, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Рост налоговых доначислений он связывает с увеличением расходов бюджета и дефицитом в 3,3 трлн рублей по итогам 2022 г.

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