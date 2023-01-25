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Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию армии

Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию армии
Иллюстрация: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

Судья вынес решение о штрафе в 30 тыс. руб., не удаляясь в совещательную комнату, адвокат Игоря Пушкарева намерен обжаловать решение.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, оштрафован за дискредитацию российской армии. Сам он свою вину не признает.

Выплатить штраф в 30 тыс. руб. Пушкарева обязал Ленинский районный суд. Главу музея  признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) за антивоенный пост в Facebook (входит в организацию Meta, признанную экстремистской, террористической и запрещенную на территории России).

Игорь Пушкарев на заседании заявил, что не ведет страничку в соцсети с февраля, судьбу своего аккаунта с тех пор он не отслеживает. Также он добавил, что не понимает, каким образом полиция установила его причастность к публикации и наличие умысла на распространение фейков.

Адвокат Игоря Пушкарева Владислав Идамжапов усомнился в том, что в посте, из-за которого и состоялся суд, автор имеет в виду СВО на территории Украины. Также адвокат приложил к материалам дела примеры, когда слово, за которое на Пушкарева подали в суд, в своих речах употребляли Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу.

Судья вынес решение, не удаляясь в совещательную комнату, в ближайшее время оно будет обжаловано стороной защиты.

Игорь Пушкарев возглавляет Музей истории Екатеринбурга с 14 декабря, до этого несколько месяцев он работал в статусе исполняющего обязанности. Ранее уволить Пушкарева из музея от главы города Алексея Орлова требовал глава ЧВК «Вагнер». Как писал DK.RU, Евгений Пригожин в сети заявил, что после телефонного разговора Орлов «попросил предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения». Пригожин уверен, что поводом для увольнения Пушкарева должна стать его антивоенная позиция и некогда написанные статьи о «Вагнере».

Автор: Александра Клименко
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