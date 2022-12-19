Глава ЧВК «Вагнер» требует от Алексея Орлова уволить директора Музея истории Екатеринбурга

Пригожина не устраивает, что пост главы уральского музея занял бывший журналист Znak.com, некогда писавший о ЧВК. Орлов попросил предоставить информацию.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина информацию о новом директоре Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), которого Пригожин потребовал уволить.

Глава ЧВК заявил, что 16 декабря у него состоялся телефонный разговор с мэром Екатеринбурга, во время которого они обсудили назначение на пост директора МИЕ Игоря Пушкарева, бывшего журналиста Znak.com. Пригожин требует уволить Пушкарева за некогда написанные тем статьи о ЧВК.

По словам Пригожина, Алексей Орлов «попросил предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения». Глава ЧВК, отвечая на запрос, опубликовал открытое письмо, в котором просит главу Екатеринбурга провести «проверку обоснованности назначения Пушкарева» на пост директора МИЕ и уволить его. Пригожин считает, что поводом для увольнения Пушкарева должна стать его антивоенная позиция и некогда написанные статьи о «Вагнере».

Игорь Пушкарев так отреагировал на происходящее в соцсетях: «Посты в Телеграм… С одной стороны тревожно, конечно. А с другой — знаете, у журналистов, как у оперов — если ты честно вел дела и расследования, то всегда будут недовольные. Как только ты сдашь служебное удостоверение в архив, найдутся те, кто захочет поквитаться с тобой… Ну, что же такова жизнь и я готов.

Игорь Пушкарев, историк по образованию, работал в статусе и. о. с октября, а 14 декабря его официально назначили директором Музея истории Екатеринбурга, о чем Орлов заявил на заседании Совета неравнодушных. На следующий день Пушкарева стали обвинять в антивоенной позиции, общественники движения «Зов Народа» обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить обоснованность его назначения. Вскоре в конфликт вмешался и Евгений Пригожин, в пятницу он заявил, что не смог дозвониться до Алексея Орлова, чтобы обсудить назначение нового директора МИЕ. Мэр ответил, что не в курсе о попытках бизнесмена связаться с ним. «А что меня разыскивать? Я работаю по своему графику. Я с ним не связывался, но если он будет звонить, конечно, переговорю. Я не скрываюсь», — сказал Орлов журналистам.

Минувшим летом, напомним, Евгений Пригожин дал интервью изданию «Невские новости», в котором раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, назвав его «самодуром-губернатором», который «не хочет делать ничего». Издание «Невские новости», принадлежит самому Пригожину. В интервью его представили «известным петербургским патриотом».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев несколько раз нападал на Екатеринбург и власти региона в прямом эфире. Так, в конце октября в своем утреннем шоу «Полный контакт» на Youtube Соловьев заявил, обращаясь к екатеринбуржцам:

Давайте, мрази, сатанисты, люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить: «Владимир Рудольфович, ну зачем вы так, в суд на меня подавать, кто из вас скакал, сволочей, и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете, сатанинские выродки? Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы, прыгавшие скоты, бесы! Как вы теперь будете реагировать? Храмы вам были не нужны, сатанинское отродье? Ну вот идите в свое капище, в Ельцин-центр, и власть ваша пусть наконец определится, с кем она. Депутаты у вас там всякие письма писали… Где сейчас этот подонок? Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину, всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь с себя, — заявил он.

Ранее телеведущий признал, что Ельцин-центр Екатеринбургу нужен как учреждение, где рассказывают об истории России. До этого Ельцин Центр не раз подвергался нападкам и критике Владимира Соловьева, в частности, он назвал директора учреждения Александра Дроздова «на редкость неприятным персонажем» и «одним из идеологов сепаратистского движения».

Также несколько месяцев назад Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», после чего уральские политики вступились за город и посоветовали ему следить за своим языком. В частности, обращения записали Аркадий Чернецкий, Татьяна Мерзлякова, Эдуард Россель, Евгений Куйвашев.

На обращение губернатора Владимир Соловьев отреагировал в эфире буквально через несколько минут:

Это ты мне, что ли, по понятиям пытаешься предъявить?! То есть я теперь должен говорить как с губернатором и следить за базаром? Это ты стрелку забиваешь, губернатор? А может, Куйвашеву присоединиться к тем, которые меня грохнуть пытались? Ты смотри-ка, сильный, смелый стал <…>. Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него там воровские звезды не запылают? — заявил он, перейдя на крик в прямом эфире.

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