Турция может выйти из НАТО из-за заявлений Швеции

Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев из-за акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Такую точку зрения 25 января высказал зампред партии «Родина» Этхем Санджак.

Турция может принять решение о выходе из НАТО на фоне провокационных действийсо стороны Швеции, пишут Известия. Такую точку зрения 25 января высказал зампред партии «Родина» Этхем Санджак. По словам Санджака, выход Турции из состава альянса стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью для страны:

События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. В опросах доля тех, кто называет США страной, проводящей наиболее враждебную и деструктивную политику, увеличилась до 80%. Также в последнее время турецкий народ стал испытывать большую симпатию к России.

Ранее, 24 января, трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО были приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Срок возобновления переговоров пока не определен. До этого, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. Акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года, рассказывал DK.RU. В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.