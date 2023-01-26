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На Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце в жанре магический реализм

кадр из тизера к сериалу «Муромец»
кадр из тизера к сериалу «Муромец». Иллюстрация: Страница Свердловской киностудии «ВКонтакте»

Выпускники Школы кино Уральской киностудии собирают средства на реализацию проекта, уже отснята пилотная сцена. Рассказываем, где можно посмотреть, каким будет фильм, кто его снимает.

#КИНО#НОВОСТИ

Выпускники Школы кино Уральской киностудии Давид Кашахи и Максим Ткаченко продюсируют проект сериала об Илье Муромце, который так и будет называться — «Муромец». Об этом сообщает киностудия в своих социальных сетях.

Идея сериала пришла несколько лет назад. Мы с режиссером проекта Николаем Чебаном обсуждали отечественное кино — и оба обратили внимание на то, что потенциал былин и сказок в некомедийном жанре не реализован. Согласились, что история о богатырях в жанре магического реализма, снятая с уважением к культуре того времени, точно нашла бы своего зрителя, — рассказывает Давид Кашахи.

С тех пор ребята начали собирать команду и материал для сценария, встречались с культурологами и историками. Сказаний и историй оказалось так много, что решили: нужно делать сериал. А его главным героем станет Илья Муромец, самый известный богатырь Древней Руси.

Сейчас проект на стадии препродакшн. Творческая группа работает с материалом, параллельно пишется сценарий. Ребята также сняли тизер и проводят кампанию по привлечению внимания к проекту. Съемки пилота планируются в основном на Урале, чтобы показать прекрасную природу края, а также в других регионах.

Команда студии производства Media Whale данного фильма запустила краудфандинг-кампанию к сериалу «Муромец». Отснятая пилотная сцена поможет понять, каким будет проект с эмоциональной и визуальной точек зрения.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская киностудия снимает семь игровых и документальных фильмов при поддержке Министерства культуры РФ.

Здесь снимут романтическое роуд-муви (фильм-путешествие) «Втроем» Александры Сараны и авторское кино «Длительные свидания» Егора Лялина о 70-летнем священнике и его встрече с озлобленной 20-летней Виолеттой, глухонемой от рождения, которая недавно подожгла храм.

Кроме того, студия выпустит полнометражный фильм «Наперекор» Марии Васениной о молодой сельской учительнице, которая хочет изменить свою жизнь и на это у нее есть только летние каникулы.

Также зрителям представят три документальных короткометражных картины: «Кобот» Анны Евдокимовой о молодом предпринимателе и первом коллаборативном роботе в России, «Для своих» Арины Салахутдиновой, в котором речь пойдет о трех людях, предпринимателях и мастерах, которые очень любят свое дело, но неожиданно сталкиваются с проблемой под названием «санкции». Фильм «Один в летном поле» Анны Веселовой расскажет о проектировщике бюджетного гидросамолета «Ульяна», который из-за запрета прокуратуры ржавеет в поле. Пилоту нужно заработать на техобслуживание воздушного судна, чтобы вновь летать.

Также поддержку Минкульта получила анимационная короткометражка «Лакрифагия» Елизаветы Климаевой.

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Автор: Татьяна Юстус
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