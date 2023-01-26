На Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце в жанре магический реализм

Выпускники Школы кино Уральской киностудии собирают средства на реализацию проекта, уже отснята пилотная сцена. Рассказываем, где можно посмотреть, каким будет фильм, кто его снимает.

Выпускники Школы кино Уральской киностудии Давид Кашахи и Максим Ткаченко продюсируют проект сериала об Илье Муромце, который так и будет называться — «Муромец». Об этом сообщает киностудия в своих социальных сетях.

Идея сериала пришла несколько лет назад. Мы с режиссером проекта Николаем Чебаном обсуждали отечественное кино — и оба обратили внимание на то, что потенциал былин и сказок в некомедийном жанре не реализован. Согласились, что история о богатырях в жанре магического реализма, снятая с уважением к культуре того времени, точно нашла бы своего зрителя, — рассказывает Давид Кашахи.

С тех пор ребята начали собирать команду и материал для сценария, встречались с культурологами и историками. Сказаний и историй оказалось так много, что решили: нужно делать сериал. А его главным героем станет Илья Муромец, самый известный богатырь Древней Руси.

Сейчас проект на стадии препродакшн. Творческая группа работает с материалом, параллельно пишется сценарий. Ребята также сняли тизер и проводят кампанию по привлечению внимания к проекту. Съемки пилота планируются в основном на Урале, чтобы показать прекрасную природу края, а также в других регионах.

Команда студии производства Media Whale данного фильма запустила краудфандинг-кампанию к сериалу «Муромец». Отснятая пилотная сцена поможет понять, каким будет проект с эмоциональной и визуальной точек зрения.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская киностудия снимает семь игровых и документальных фильмов при поддержке Министерства культуры РФ.

Здесь снимут романтическое роуд-муви (фильм-путешествие) «Втроем» Александры Сараны и авторское кино «Длительные свидания» Егора Лялина о 70-летнем священнике и его встрече с озлобленной 20-летней Виолеттой, глухонемой от рождения, которая недавно подожгла храм.

Кроме того, студия выпустит полнометражный фильм «Наперекор» Марии Васениной о молодой сельской учительнице, которая хочет изменить свою жизнь и на это у нее есть только летние каникулы.

Также зрителям представят три документальных короткометражных картины: «Кобот» Анны Евдокимовой о молодом предпринимателе и первом коллаборативном роботе в России, «Для своих» Арины Салахутдиновой, в котором речь пойдет о трех людях, предпринимателях и мастерах, которые очень любят свое дело, но неожиданно сталкиваются с проблемой под названием «санкции». Фильм «Один в летном поле» Анны Веселовой расскажет о проектировщике бюджетного гидросамолета «Ульяна», который из-за запрета прокуратуры ржавеет в поле. Пилоту нужно заработать на техобслуживание воздушного судна, чтобы вновь летать.

Также поддержку Минкульта получила анимационная короткометражка «Лакрифагия» Елизаветы Климаевой.

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