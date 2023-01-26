Названа дата Уральской Ночи музыки 2023 г.

Ее опубликовали на сайте, созданном специально для празднования 300-летия Екатеринбурга. На нем собраны все проекты, приуроченные к этому мероприятию.

В этом году Ural Music Night или «Уральская Ночь музыки» пройдет в пятницу, 23 июня. Это крупнейший музыкальный фестиваль России. В 2022 г. на восьмом по счету фестивале на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3000 музыкантов из десятков городов России и не только. Мероприятие впервые посетило больше 300 тыс. гостей.

Напомним, что в 2022 г. «Ночь музыки» впервые прошла в обычном формате после пандемии. Всего из 2120 анкет, поступивших от музыкантов, было выбрано более 200 коллективов, которые приняли участие в «Ночи музыки». Больше всего музыкантов было представлено в жанре «поп» — 51. В жанре «академическая музыка» — 9 музыкальных коллективов, в группе «металл» — 10 групп.

Подробнее о фестивале и других мероприятиях можно узнать на сайте, приуроченном к 300-летию Екатеринбурга. Он собрал в себя все проекты, которые уже готовы или будут подготовлены к празднику, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, на сайте 300-летия будет воссоздана летопись Екатеринбурга в современном, легком для восприятия, понятном молодому поколению формате: истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его истории и повлиявших на развитие не только региона и страны, но и мира.

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