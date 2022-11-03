Кинотеатр на воде, фестивали и маскарады — детали празднования юбилея Екатеринбурга

Глава управления культуры пообещал уральцам цифровые инсталляции на воде и зданиях, а также «Ночь музыки», «Ночь музеев» и не состоявшийся в 2022 году Венский фестиваль музыкальных фильмов.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков сообщил, что мэрия, УрФУ и Музей истории Екатеринбурга готовят к 300-летию города уникальный проект: городской пруд превратят в импровизированный кинотеатр:

Мы выбираем наиболее яркие эпизоды из истории города, начиная с 1723 года и до наших дней. Эти данные лягут в основу новой экспозиции, которая в том числе будет продемонстрирована на акватории городского пруда. Над водой будут появляться арт-объекты, через которые можно будет узнать об интересных фактах из жизни мегаполиса. Достаточно только навести гаджет.

К юбилею «привяжут» «Ночь музыки», «Ночь музеев» и Венский фестиваль музыкальных фильмов. Кроме того, запланирован фестиваль уличных театрализованных представлений «Лица улиц», который ранее уже проводился.

Мы ведем переговоры с дружественными нам странами, чтобы повторить этот проект, — отметил глава управления культуры.

Он подчеркнул, что хочет сделать культурную программу не только развлекательной, но и познавательной.

Ранее сообщалось, что в честь 300-летия в Екатеринбурге проведут костюмированные шествия и маскарады, будут организованы реконструкции исторических событий и гастрономические мероприятия.

Напомним, что в октябре Администрация Екатеринбурга сформировала проект бюджета города на следующий год с учетом «оптимистично-консервативного» прогноза развития экономики. Он дефицитный (1,7 млрд руб.), в то же время смета на юбилей города — 1 млрд руб.