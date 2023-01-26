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Бизнес увеличил наем ИТ-специалистов. С удаленщиками поступают по-разному

Бизнес увеличил наем ИТ-специалистов. С удаленщиками поступают по-разному
Автор фото: Jefferson Santos. Иллюстрация: unsplash.com

Количество вакансий выросло, с одной стороны, на фоне прояснившихся планов компаний на 2023-й год, а с другой — за счет накопленного дефицита и уволенных удаленщиков.

#ИТ#КАДРЫ#НОВОСТИ

За неполный январь 2023 г. количество вакансий для ИТ-специалистов в России достигло 58,7 тыс. — это на 63% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HeadHunter. Откликов на вакансии в начале года также стало больше на 64% — 3,6 млн. По данным сервиса «Авито Работа», за 2022 г. число вакансий на платформе выросло на 7% год к году, а в январе рост составил 52%.

Число вакансий растет с ноября, по мере того как у компаний «появилась определенность с IT-проектами на 2023 год», полагают в hh.ru. Массовый отъезд россиян за границу осенью также сыграл определенную роль: часть сотрудников могла уволиться при переезде.

Сейчас наиболее востребованы инженеры, программисты и разработчики, web-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр. Средняя зарплата находится в диапазоне от 60 до 150 тыс. руб. в месяц.

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В ИТ-компаниях также говорят о росте спроса: в «Яндексе» открыто больше 1 тыс. вакансий, в «МТС Диджитал» за 2022 год наем вырос вчетверо, до 220 человек в месяц. 

Бурный прирост числа вакансий обусловлен, с одной стороны, сдерживанием роста штата в 2022 г., а также дефицитом специалистов, который накапливался годами, считают эксперты. С другой стороны, сейчас во многих компаниях увольняют «удаленщиков» из-за смены налогового резидентства и предстоящего вероятного ужесточения правил удаленной работы. Впрочем, в качестве альтернативы некоторые компании открывают дочерние фирмы за рубежом, куда и переоформляют сотрудников.

Автор: Андрей Пермяков
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