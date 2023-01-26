Xiaomi и Honor возобновили набор персонала по России

И Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение.

Xiaomi и Honor ищут специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров, тем самым возобновив набор персонала в свои российские офисы. Эксперты полагают, что открытие вакансий сигнализирует о том, что эти китайские компании готовы возобновить маркетинговую активность, а в ближайшей перспективе — полноценно вернуться на российский рынок. К этому их подталкивают активные действия конкурентов, — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди. Сейчас есть несколько стратегий присутствия на российском рынке. Первая — когда компания сама занимается продвижением и маркетингом, вторая — когда соответствующая деятельность происходит через партнеров, и третья — когда компания открывает представительство под другим названием. То, что они вновь открыли вакансии в стране, — позитивный сигнал, он может свидетельствовать, что компании выбрали возврат к первой стратегии.

Информацию о том, что с января Honor возобновила поиск персонала в свой российский офис, со ссылкой на собственные источники подтвердили «Известия». Китайская корпорация отменила «режим тишины», который начался в марте прошлого года и заключался в приостановке активной деятельности в России. Теперь компания «работает в полную силу», что означает в том числе возобновление маркетинговой деятельности — закупку рекламы в СМИ и у блогеров, взаимодействие с российскими дистрибьюторами.

В то же время продукция Honor по-прежнему ввозится в Россию не напрямую, а по схеме параллельного импорта, из стран СНГ, например Казахстана. «Для желаемого руководством бренда роста [мировых] продаж компании придется опираться на российский рынок, который частично «зачищен» от продукции Samsung и Apple, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. — Тем более что узнаваемость Honor в России гораздо выше, чем в Европе, где бренд растерял популярность почти одновременно с утратой доступа к сервисам Google».

По данным сотового оператора МТС, в число самых популярных брендов по количеству проданных в России смартфонов за минувший год входят Xiaomi (33%), Samsung (19%), Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%). И для Xiaomi, и для Honor российский рынок имеет огромное значение. Обе компании хотят работать здесь, подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В частности, он обратил внимание на то, что накануне Нового года та же Xiaomi запустила масштабную предпраздничную распродажу. Такими акциями корпорации хотят показать отечественным пользователям, что они здесь и никуда не собираются уходить, резюмировал эксперт.