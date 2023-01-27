Научные прорывы и дефицит обычных врачей. О современной медицине глазами ректора УГМУ

У малыша, родившегося первого января 2023 г. в Кургане, екатеринбургские генетики выявили СМА в первые дни жизни. Как такое возможно? 2022 г. стал важным для науки, рассказываем — почему.

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун встретилась с представителями СМИ и рассказала, как прошел 2022 год для вуза. Он оказался годом научных достижений в области лечения сахарного диабета, хирургии, генетики, промышленной фармацевтики.

Также 2022-й стал годом переосмысления учебного процесса: не все современные студенты хотят быть только врачами, они хотят иметь дополнительные специальности в смежных сферах, таких как IT-технологии, медицинское право, экономика. Вузу приходится отвечать на такие запросы. При этом никуда не делись болевые точки современной медицины.

DK.RU публикует выдержки из выступления Ольги Ковтун перед журналистами.

Несколько цифр для начала

— В УГМУ сейчас обучается 8680 студентов — это исторический максимум за всю его 90-летнюю историю. В этом году в вуз поступило 16 тыс. заявлений от абитуриентов. Средний конкурс на факультеты УГМУ — 10 человек на место. Проходной балл — 220, самый высокий на стоматологический факультет — 290. В УГМУ обучается 916 иностранцев из 42 стран мира. Возможно билингвальное, а в перспективе полилингвальное обучение. В 2022 г. на развитие университета было выделено 307 млн руб. Из них более половины — на науку.

Об импортозамещении

— Мы создаем новую линейку отечественных аппаратов ИВЛ для оказания помощи тяжёлым больным в домашних и стационарных условиях — и для детей, и для взрослых совместно с Уральским приборостроительным заводом и Уральским оптико-механическим заводом. Именно эта работа сегодня вносит существенный вклад в импортозамещение, в создание новых отечественных аппаратов медицинского оборудования, формирует технологическую независимость нашей страны.

О новых цифровых технологиях в медицине

— На базе университета создан проект «Цифровая реабилитация». Автор — наш профессор Андрей Белкин. Совместно с нашими учеными на площадке «Клинического института мозга» созданы программные продукты, которые интегрированы в информационную систему здравоохранения — там и бюро госпитализации, и подбор вариантов лечения для самых тяжелых больных, перенесших ишемический и геморрагический инсульт. Этот проект, первый в России такого плана, уже растиражирован в 12 субъектах. Он очень важен в реабилитации тяжелых больных.

О прорыве в лечении детей с сахарным диабетом первого типа

— Еще один проект, разработанный нашим профессором, детским эндокринологом Алексеем Кияевым, — удаленный мониторинг состояния здоровья и уровня сахара в крови детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, с использованием биосенсора. Этот проект также первый в России, это прорыв для детских эндокринологов.

Сахарный диабет первого типа невозможно вылечить, с ним надо научиться жить. Дети с таким диагнозом были обречены на то, чтобы ежемесячно приезжать в областную больницу на мониторинг. В России около 50 тыс. детей с этим заболеванием.

Сейчас с помощью разработанной в УГМУ программы биосенсор считывает информацию об уровне сахара и через облачные технологии транслирует данные на монитор врача, который может удаленно проконсультировать родителей ребенка. И не надо по 5-6 раз в день прокалывать палец, чтобы измерить уровень сахара в крови.

О новых материалах для имплантов

— УГМУ занимается созданием биосовместимых имплантов — это импланты для костной ткани, которые могут быть использованы в травматологии, ортопедии, хирургии, стоматологии. Особенность состоит в том, что их не придется удалять.

Возглавляет исследования Иван Гордиенко, доцент кафедры детской хирургии, руководитель одной из научных лабораторий, практикующий детский хирург, кандидат медицинских наук.

Мы создали консорциум с Томским государственным университетом, в который вошли Тюменский и Южно-Уральский университеты и разработали новый сплав никеля титана с добавлением серебра. Сейчас проводим экспериментальные работы на животных. После клинических испытаний материал может быть использован в медицине.

О промышленной фармацевтике

— Свердловская область входит в топ пять по производству фармпрепаратов в России. УГМУ занимается разработкой перспективных молекул, субстанций и лекарств. В этом вопросе мы вышли на международный уровень.

Уральский препарат «Риамиловир», торговое название «Триазаверин», доказал свою эффективность при лечении вирусных заболеваний, но самое важное, что и при новой коронавирусной инфекции. Мы провели клинические исследования и оказалось, что при лечении легких и среднетяжелых форм препарат абсолютно точно работает. Сейчас мы проводим клинические исследования при лечении ОРЗ у детей.

К этому препарату проявил особенный интерес Китай. У нас совместный грант между УрФУ, УГМУ и Китайской народной республикой по разработке новых молекул для новых препаратов противовирусного действия.

О генетике

— Ординатуры по генетике нет ни в одном вузе УрФО, кроме нашего. В 2022 г. 1 сентября по этому направлению в ординатуру поступило 8 человек. С 1 января 2023 г. Россия перешла на диагностику 36 заболеваний по неонатальному скринингу. 1 января 2023 г. выявлен первый случай СМА у новорожденного в Кургане. Но именно в Екатеринбург направляются все анализы. Так вот данный ребенок сразу попал в группу детей, которые будут своевременно обеспечены препаратом Золгенсма.

О выпускниках будущего

— Сегодня запрос от студентов таков, что они хотят получать дополнительное образование в сфере IT, юриспруденции или экономики. Выпускник будущего должен обладать мультидисциплинарными и надпрофессиональными компетенциями. Мы сейчас настроены на то, чтобы, пока студент учится, дать ему максимальную возможность приобретения новых навыков и компетенций, чтобы он мог иметь поливариантную индивидуальную траекторию развития от врача-исследователя до министра здравоохранения.

О первокурсниках 2022 г.

— В этом году просто уникальный набор, 11 студентов 100-балльники, 11— победители всероссийских олимпиад, один молодой человек — победитель всемирной олимпиады по химии. В своем интервью он сказал, что, прежде чем поступить в медицинский вуз, изучил химию первых трех курсов!

Этих детей мы сразу выделили, они получают повышенную стипендию 10 тыс. руб. Им предоставлена возможность индивидуальной программы. Мы сразу стремимся привлечь их в научно-исследовательскую деятельность, потому что это неординарные дети, которые в будущем должны стать частичкой медицинской элиты. В этом году УГМУ выпустит 446 ординаторов и почти 800 врачей.

О болевых точках здравоохранения

— Наше поколение пережило реструктуризацию, оптимизацию и другие способы совершенствования… Здравоохранение меняется… Однако советская система здравоохранения безапелляционно признана ВОЗ лучшей в мире!

Во все времена были мотивированные студенты, они есть и сейчас. В УГМУ учится четвертое и пятое поколения врачебных династий Среднего Урала. Но стоит отметить, что образ врача все-таки меняется.

Врач необязательно должен быть бедным и замученным работой. Меняется страна, изменились и наши поликлиники. Стационары наполнены инновационным оборудованием, внедряются современные технологии.

Увеличилось время на прием, активно внедряются информационные системы, подсказки для принятия решения врача, экспертные консультационные центры. Сегодня данные новорожденного ребенка, родившегося в Свердловской области, сразу, из любого роддома, попадают на мониторинг областного перинатального центра, ведь ценна жизнь каждого ребенка.

О дефиците врачей

— Официально областной минздрав говорит о том, что в 2021 г. дефицит врачей в регионе был 925 человек, в 2022 г. — 821 человек. В первую очередь это касается первичного звена — участковых врачей и врачей общей практики, в стационарах у нас достаточно хорошая укомплектованность. Есть такая тенденция, что кадровый дефицит уменьшается примерно на 100 человек в год. Ради справедливости стоит отметить, что ни одна страна мира еще не справилась с дефицитом врачей.

В Свердловской области больше всего не хватает анестезиологов и реаниматологов. К дефицитным специальностям в этом смысле можно отнести хирургов, травматологов, патанатомов, специалистов судебной медицины и ряд других.

О задачах, с которыми вуз вышел из 2022 г. в 2023 г.

— Мы переосмыслили и перезагрузили основные виды своей деятельности: должны стать вузом, который готовит специалистов не только для отрасли здравоохранения, хотим стать межотраслевым, междисциплинарным, инновационным университетом нового поколения. Вуз готовит специалистов, которые будут работать в отрасли здравоохранения и медицинской науке в ближайшие несколько лет. А это значит, что они должны обладать новыми компетенциями. Это и легло в основу нашей стратегической программы развития вуза до 2030 года.

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