Борьба с раком поджелудочной железы: доступные сегодня методики

Заболевание, которое крайне сложно выявить на ранней стадии, лечат несколькими способами — как в России, так и за рубежом. Оперативное вмешательство требуется далеко не всегда.

Рак поджелудочной железы относится к смертельно опасным заболеваниям, выявить которое на ранней стадии крайне сложно. О том, как современные врачи борются с болезнью, какие способы лечения есть в России и за рубежом, а также о способах профилактики и ранней диагностики этого вида рака DK.RU рассказала Анжелика Дробот, генеральный директор компании «Рулаком», — официально аккредитованного сервисного партнера по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «АСКЛЕПИОС» в Гамбурге.

Один из самых опасных раков сегодня — рак поджелудочной железы. Почему его часто удается обнаружить только на поздней стадии?

— Рак поджелудочной железы — опасное агрессивное онкологическое заболевание, протекающее на первых стадиях без специфических симптомов или с симптомами, которые многие принимают за проявления других патологий. Так, например, многие пациенты на первых этапах болезни жалуются на болевой синдром в области грудного отдела позвоночника. Им назначают курсы реабилитационной терапии, массажа, медикаментозных блокад, но в итоге лечение не приносит результатов. Проявляется заболевание на более поздних стадиях в виде механической желтухи, но и то только тогда, когда опухоль находится в области головки поджелудочной железы. При расположении опухоли в области тела или хвоста поджелудочной железы симптомы заболевания проявляются еще позднее, в виде метастатического поражения системы региональных лимфатических узлов, печени и легких, что выражается в сильнейшем болевом синдроме.

Что способствует развитию заболевания, можно ли его предупредить?

— Поджелудочная железа расположена в эпигастральной части нашего тела, в районе солнечного сплетения нервных окончаний. Функционально этот орган активно участвует в процессе пищеварения, выделяя липазу и инсулин. Как было указано выше, орган состоит из головки, тела и хвоста поджелудочной железы. В блок пищеварительной системы липаза поступает по вирсунгову протоку и, соединяясь с желчью, транспортируемой по желчевыводящему току (холедох), расщепляет пищу. Производимый поджелудочной железой инсулин поступает непосредственно в кровь. Любопытно, что большая часть клеток, вырабатывающих инсулин, находится именно в теле и в хвосте органа.

Причины возникновения рака поджелудочной железы неясны. В первую очередь отмечается генетическая предрасположенность, но есть целый ряд внешних факторов, которые могут рассматриваться как триггеры онкологического процесса:

Злоупотребление алкоголем вызывает хроническое воспаление поджелудочной железы, что ведет к развитию атипичных клеток.

Курение провоцирует кислородное голодание тканей поджелудочной железы.

Интоксикация организма меняет в худшую сторону строение и функцию органа.

Развитию рака поджелудочной железы также способствует сахарный диабет и избыточная масса тела. Заболевание чаще всего проявляется у мужчин, чем у женщин. Основная группа риска — возраст старше 50 лет.

Какие виды рака поджелудки есть, отличаются ли они по методам лечения?

— Опухоли поджелудочной железы делятся на два типа: нейроэндокринные и железистые формации (аденокарциномы). В зависимости от однородности структур онкологического процесса различают высоко-, средне- и низкодифференцированные образования. Данная классификация очень важна для определения тактики химиотерапевтического ведения пациента. Также в рамках гистологического исследования образования определяется специфический пдл-статус, который говорит о чувствительности опухоли к новейшим формам терапии, ингибиторам чек-поинтов.

Стадии рака поджелудочной железы и симптомы течения заболевания

Каждое онкологическое заболевание может быть классифицировано по формуле:

TxNxMxGxVxR

T — стадия распространения опухоли.

N — количество пораженных лимфатических узлов.

M — наличие отдаленного метастазирования в органы.

G — степень инвазии (врастания) образования в соседствующие структуры.

V — степень поражения сосудов.

R — уровень радикальности резекции при оперативном лечении.

Определение стадии образования играет большую роль при выборе тактики ведения пациента.

Оперативное лечение показано при наличии первой и второй стадии, когда злокачественное образование не вышло за пределы органа или поражены только региональные лимфатические узлы, нет признаков распространения опухоли в области отдаленных органов или поражения сосудов. Оперативное лечение может применятся в рамках индивидуальных концепций третьей стадии заболевания при наличии единичного метастатического поражения печени.

При множественном метастатическом поражении печени и легких говорят уже о четвертой стадии онкологического процесса. Здесь в первую очередь рекомендуется проведение химиотерапевтического лечения. Хирургические концепции используются с паллиативной целью — для создания обходных путей для облегчения процесса пищеварения или в рамках циторедуктивной хирургии для минимизации массы опухоли. При нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы вектор хирургического лечения намного шире, чем при аденокарциномах.

Есть ли возможность распознать этот вид рака на ранней стадии? На что точно стоит обращать внимание?

— Как я уже говорила, течение рака поджелудочной железы проходит на первых стадиях бессимптомно, тем не менее, должны насторожить следующие признаки:

сложности с пищеварением и чувство тяжести в верхней части живота;

отсутствие аппетита;

жидкий бесцветный стул с частыми позывами;

потеря веса.

На поздних стадиях добавляется ярко выраженный болевой синдром, причем боли могут носить опоясывающий характер или иррадиировать в спину, возможна также механическая желтуха. При сдавливании петель тонкого кишечника структурами опухоли возможны тошнота и рвота. На терминальных стадиях возможны желудочные или кишечные кровотечения.

Как происходит диагностика заболевания?

— Как правило, диагностический протокол включает в себя следующие позиции:

• Комплекс лабораторных исследований с обязательным определением онкомаркеров CA19,9 CA 72,4, РЭА, хотя они могут носить неспецифический характер.

• УЗИ органов живота.

• КТ органов грудной клетки и органов живота с ведением контраста в артериальной и портально-венозной фазе.

• Эндосонография (через пищеводный УЗИ поджелудочной железы).

• МРТ органов живота для уточнения инвазии в сосуды и потенциального распространения метастазов в области печени.

• ПЭТ КТ с целью установления границ распространения опухоли, при этом стоит учитывать значительную лучевую нагрузку исследования.

• Диагностическая лапароскопия проводится с целью забора проб и определения степени поражения брюшных узлов.

Если образование обнаружено, то доктор может назначить пункционную биопсию. Предпочтение больше отдается забору биоптата из области лимфатических узлов и печени на более поздних стадиях течения заболевания. Пункции в область самой поджелудочной железы могут вызвать панкреатит и сдвинуть временные рамки лечения пациента.

Как проходит лечение?

— Современная медицина позволяет создать ярко выраженный эффект синергии из комбинации хирургических и химиотерапевтических методик лечения. Предпочтение оперативным методикам отдается на первых стадиях заболевания, когда возможно добиться максимально радикального удаления образования. Данные операции относятся к разряду операции по Уипплу.

Следует отметить, что техникой проведения таких операции владеют не все хирурги. Кроме навыков и опыта требуется еще и отлаженная система постоперативного ухода и реабилитации пациента.

Любая хирургия подразумевает под собой не только резекцию образования, но и реконструкцию удаленных структур. В рамках операции по Уипплу реконструкции подвергаются не только близлежащие сосуды, но и практически вся пищеварительная система. Это требует тщательного наблюдения пациента в постоперативном периоде — доверять здесь можно только специализированным центрам.

Операция по Уипплу может осуществляется как лапароскопически, так и на открытом животе — решение принимают исходя из состояния пациента. Несмотря на меньшую травматичность, малоинвазивные методики оперативного лечения могут быть очень длительны по времени, что автоматически увеличивает продолжительность наркоза, а это может нести в себе дополнительные риски для пациентов с кардиоваскулярными патологиями. Также большую роль играют анатомические особенности пациентов: люди с избыточной массой тела заметно менее подходят для длительных лапароскопических резекций.

Очень большое значение имеет и пальпаторная функция самого хирурга, особенно при определении поражения забрюшинных лимфатических узлов. Так что операция на открытом животе однозначно имеет преимущества. Наиболее эффективен такой подход и при реконструкции сосудов.

Важным вопросом при проведении операции по Уипплу является аспект полного или частичного удаления поджелудочной железы. Здесь следует вспомнить про особую консистенцию органа. Для наложения новых анастомозов медики используют материал тонкого кишечника, который обладает совершенно отличной от поджелудочной железы эластичностью. При частичной резекции органа из-за этого могут возникнуть риски образования постоперативных фистул. Решение принимается всегда индивидуально, из расчета степени поражения поджелудочной железы, возраста пациента и его общего анамнеза.

В некоторых случаях при контриндикации к операции по Уипплу (например, отягощённый анамнез, корпулентность пациента и прочее) используется радио- и химиотерапия. Продолжительность такого лечения составляет шесть недель. Проведение оперативного лечения после радио- и химиотерапии существенно затруднено, но возможно. Решающее значение имеют квалификация хирурга и его опыт.

Современная медицина и качество медикаментов позволяют вернуться к радикальным хирургическим концепциям и на продвинутых стадиях течения заболевания. Существует целый ряд химиотерапевтических протоколов, которые позволяют не только остановить, но и минимизировать распространение опухоли, создав при этом предпосылки для эффективного выполнения операции. Например, химиотерапевтическое лечение имеет не только квантитативное воздействие на структуры образования, но и меняет консистенцию пораженных тканей. Опытные хирурги отмечают фактор меньшего травматизма при отделении тканей образования, например, от сосудов после воздействия химиотерапии.

На паллиативных стадиях заболевания возможно наложение гепатобилатеральных анастомозов для облегчения процесса пищеварения и минимизирования болевого синдрома. А также проведение симптоматического лечения с эмболизацией солнечного сплетения.

При нейроэндокринной форме болезни используется терапия изотопами детаток. Она дает длительную ремиссию даже при очень распространенных стадиях лечения. Существенным минусом являются здесь расходная часть: средняя стоимость такой терапии от 80.000 евро, лечение носит длительный характер.

Мнение пациента при выборе лечения обязательно должно быть учтено, но при этом пациент должен понимать, что каждый из перечисленных инструментов имеет свою функцию ограничения и только совокупность нескольких методик, а также их комбинаторность могут создать предпосылки для эффективного результата.

Можно ли как-то профилактировать это опасное заболевание?

— Для уменьшения риска возникновения рака поджелудочной железы рекомендуется в первую очередь отказаться от вредных привычек: чрезмерного потребления алкоголя, курения. Также стоит чутко относиться к сигналам своего организма, особенно пациентам, в семьях у которых были подобные диагнозы. Для того чтобы понимать, в каком состоянии поджелудка, рекомендовано проведение диагностических осмотров раз в полгода (достаточно лабораторных исследований и УЗИ в качестве стартовых процедур).

Огромное значение в качестве профилактики играет также питание. Рекомендуется избегать слишком пряных блюд с большим количеством специй, жирной пищи. Идеальны мясные и рыбные блюда, приготовленные на пару, овощи.

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