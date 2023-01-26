Бесхозные дачи начнут изымать после трех лет неуплаты членских взносов

В садовых товариществах 10-20% собственников дач умерли и не оставляют наследников. В итоге долги неплательщиков списываются, а садовые товарищества лишаются средств на развитие.

Риелторские компании предложили правительству РФ изымать у собственников дачи и земельные участки после трех лет неуплаты целевых и членских взносов. Глава федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что обычно взносы перестают поступать за заброшенные участки. Чаще всего владелец умер и не оставил наследников. По его оценке, в садовых товариществах таких участков около 10 - 20%.

По закону, изъять и продать такие дачи можно только в том случае, если размер долга сравнялся со стоимостью недвижимости. Такие ситуации возникают редко, при этом срок исковой давности по долгу составляет три года. В итоге долги неплательщиков чаще всего списываются, участки простаивают а садовые товарищества лишаются средств на свое развитие. Риелторы предложили увеличить срок исковой давности по целевым и членским взносам до десяти лет.

Несколько лет назад в России приняли закон, допускающий снос самовольных дачных построек и изъятие земли. Эти меры применяют, если владелец не выполнил требования по сносу или реконструкции в срок. Самовольной признается постройка, возведенная на участке, который не был официально оформлен или на участке, который вообще не предназначен для строительства. Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.